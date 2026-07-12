Morena refuerza su estructura territorial en Iguala 

Morena y movilización interna en el sur del país. La dirigencia nacional del partido concentró sus actividades de trabajo en el municipio de Iguala, Guerrero, localidad históricamente reconocida como la cuna de la Bandera Nacional, para evaluar el avance de los comités locales.

La asamblea informativa estuvo encabezada por la líder nacional del partido, Ariadna Montiel, quien estuvo respaldada por el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio. Ante militantes y simpatizantes de la región, los representantes políticos evaluaron las estrategias de difusión de los logros del gobierno federal y las reformas legislativas en curso.

A través de sus plataformas digitales, la presidenta del partido detalló que estas reuniones informativas forman parte de una estrategia de despliegue territorial que busca recorrer las diversas regiones de la República Mexicana para robustecer la estructura organizativa directamente en las comunidades.

La dirigente morenista enfatizó que el éxito y la continuidad de la agenda política del movimiento dependen de una militancia activa y coordinada en los municipios. "Recorremos el país informando al pueblo y organizándonos para fortalecer nuestro movimiento desde el territorio", puntualizó Montiel.