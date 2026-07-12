Destaca PVEM urgencia de fiscalías especializadas tras detención de exdirector de Pemex 

La reciente detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), investigado por presuntos actos de violencia familiar en contra de su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, puso en el centro del debate público la necesidad de consolidar la justicia de género en el país.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que este caso visibiliza la importancia de contar con fiscalías especializadas que permitan atender estos delitos con perspectiva de género y garantizar justicia para las víctimas.

El desglose del marco legal actual cobra relevancia debido a que el partido recordó que en noviembre de 2024 el Congreso de la Unión aprobó una reforma impulsada por esta misma fuerza política. Dicha modificación constitucional se diseñó con el objetivo de crear y fortalecer las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres en todo el país, buscando homologar criterios de investigación, mejorar la atención a víctimas y fortalecer las capacidades institucionales.

En el ámbito penal y operativo, el Partido Verde reconoció formalmente la actuación de las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos para avanzar en la investigación en contra del exfuncionario federal. El seguimiento de las autoridades ministeriales se intensificó luego de que se difundieran de manera pública diversos videos en los que presuntamente se registran agresiones físicas y verbales en contra de su esposa al interior de su domicilio.

Finalmente, la organización política enfatizó que ante este tipo de casos, la especialización de las instituciones encargadas de procurar justicia es clave para garantizar protección, acompañamiento y procesos adecuados para las mujeres víctimas de violencia, además de contribuir a reducir de forma contundente los niveles de impunidad que imperan en el país.