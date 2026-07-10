Baja California lidera la generación de empleo formal a nivel nacional 

El estado de Baja California se consolidó como el líder nacional en la generación de empleo formal durante la primera mitad del año, tras alcanzar una cifra histórica de 1 millón 70 mil 951 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre de junio. De acuerdo con los datos duros oficiales emitidos por las instituciones de seguridad social, la entidad registró una ganancia acumulada de 76 mil 048 nuevos puestos laborales en lo que va de 2026, lo que posiciona económicamente a la región por encima de cualquier otro estado del país en el periodo reportado.

La gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Avila Olmeda, informó que este dinamismo en el mercado de trabajo formal fortaleció de manera directa las oportunidades de desarrollo para las familias bajacalifornianas. Al evaluar el comportamiento anualizado respecto a junio de 2025, el estado reportó un incremento de 55 mil 041 plazas laborales, equivalente a un crecimiento porcentual del 5.4 por ciento. Esta variación representa el tercer mayor avance absoluto en la República Mexicana, superado únicamente por la Ciudad de México y el Estado de México, y ubicándose por encima de la totalidad de las entidades de la frontera norte, así como de Jalisco y la región del Bajío.

El desempeño mensual de la entidad también mostró una aceleración notable al sumar 43 mil 274 puestos asegurados en comparación con mayo de 2026, mes en el que se contabilizaban 1 millón 27 mil 677 trabajadores. A nivel municipal, el crecimiento del semestre fue impulsado de manera central por los municipios de Tijuana, que concentró la creación de 42 mil 589 empleos, y Mexicali, que aportó 31 mil 154 plazas. Por su parte, la demarcación de Ensenada sumó 2 mil 449 puestos y Playas de Rosarito registró 47 vacantes cubiertas, mientras que las localidades de San Quintín y Tecate presentaron ligeros ajustes a la baja con la reducción de 138 y 53 puestos, respectivamente.

En el desglose por sectores productivos, el avance económico estatal resultó generalizado debido a que casi todas las actividades mostraron números positivos, con la única excepción del rubro de Transportes y Comunicaciones, que tuvo una contracción de 2 mil 377 plazas. Las mayores alzas sectoriales ocurrieron en Servicios sociales y comunales con 30 mil 666 plazas, seguido por la Industria de la Construcción con 17 mil 584 empleos. La Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza aportó 14 mil 142 puestos; el Comercio sumó 11 mil 478; los Servicios para Empresas, Personas y el Hogar generaron 2 mil 272; y las Industrias de la Transformación registraron 2 mil 173 nuevas afiliaciones.

Las autoridades precisaron que los repuntes en el sector comercial, la construcción y la transformación ocurrieron predominantemente en Tijuana, lo que afianza el peso específico de dicha demarcación en el aparato productivo local. En contraste, el repunte de los Servicios sociales y comunales, rubro que se encuentra estrechamente vinculado con los esquemas de salud y atención social, se concentró de forma prioritaria en la capital del estado, Mexicali. Las proyecciones estatales confirman que esta tendencia favorable en la afiliación de trabajadores garantiza ingresos estables, cobertura médica integral y certidumbre económica para la población.