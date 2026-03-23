Kenia López Rabadán descarta fast track en plan B de reforma electoral

Kenia López Rabadán, legisladora panista y presidenta de la Cámara de Diputados, descartó que pueda darse un fast track al plan B de la reforma electoral, tras ser cuestionada sobre si la Cámara de Diputados tomará previsiones para una eventual aprobación de la iniciativa.

Seguiré insistiendo a todos los grupos parlamentarios que en esta Cámara de Diputados no haya fast track, se respete el reglamento, se respete la ley, y en caso de que la colegisladora apruebe la iniciativa, se logren, digamos, las dos terceras partes allá, y llegue aquí, como cámara revisora.

Nosotros podamos respetar la ley y el reglamento, y no haya fast track, y se turne a comisiones, si es que estamos en sesión, y si no, esperar a la sesión para poder turnar la minuta de la iniciativa presentada por el Ejecutivo”, respondió.

La parlamentaria dijo agradecer a todos los coordinadores y a todos los grupos parlamentarios, “porque estando yo en la presidencia de la Cámara de Diputados, no ha existido fast track en ninguna ley, de ningún proponente, y me parece que eso le hace bien a esta Cámara de Diputados”

Cuestionada sobre si dará tiempo para que la iniciativa sea discutida, aprobada y luego avalada por los Congresos estatales, la legisladora panista sostuvo que lo habrá siempre para una reforma que beneficie a la ciudadanía.

Siempre hay tiempo de hacer una reforma electoral que beneficie a la ciudadanía. Nunca habrá tiempo para una reforma electoral que lastime a la democracia”, afirmó.

Interrogada sobre si podría darse una eventual aprobación del dictamen durante Semana Santa, la diputada López Rabadán comentó: “Depende de cuándo llegue”.

RLO