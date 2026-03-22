PAN peleará el voto casa por casa; abre app para registro de candidatos

En una estrategia inédita, pero similar a la lanzada por Morena, el PAN anunció la creación de la figura de “defensores de la patria”, figura similar a la de “coordinadores territoriales de la 4T” de Morena, con la que disputarán el voto en territorio.

De acuerdo con el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, estos “defensores” del PAN serán designados en junio próximo a través de estudios de opinión, encuestas y sondeos, y ellos serán el 6 de junio de 2027 los candidatos formales a los más de 20 mil puestos de elección popular que se disputarán.

En esa fecha se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, todos los congresos estatales, las presidencias municipales y alcaldías, así como 17 gubernaturas, y los designados harán trabajo a ras de suelo en todo el país, a la par como lo hace Morena, a fin de posicionar su imagen como futuros candidatos.

Hoy es el día en que el PAN comienza la formal selección de sus futuras candidatas y candidatos. Hoy comienza la ruta que habrá de definir quiénes son las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, de la familia y de la libertad.

Cerca de 20 mil personas, afines al PAN, se reunieron en la Alameda del sur de la CDMX. Foto: X: @JorgeRoHe.

La competencia será real. Aquí no habrá corcholatas predeterminadas. Aquí quien gane, gana. Y por cierto: hoy ya hay más de 5 mil ciudadanos registrados”, dijo Romero Herrera ante cerca de 20 mil personas en la Alameda del Sur de la Ciudad de México.

El líder de Acción Nacional puntualizó que la elección de los candidatos será a través de su popularidad, de quienes cuenten con el mejor puntaje para ser los abanderados.

Romero Herrera se dirigió a los futuros aspirantes y les dijo que si son “la o el más reconocido, el que más quiere la gente, entonces vas a ser nuestra candidata, vas a ser nuestro candidato”.

Ante la cúpula del PAN, entre gobernadores, senadores, diputados y los integrantes del Consejo Nacional, separados con una valla metálica del resto de los asistentes, Romero ofreció que el PAN ahora transitaba a la ciudadanización.

En el PAN no estamos ofreciendo una cuota de 10 o de 20 o de 30% de candidaturas ciudadanas. Estamos hablando del 100% de nuestras candidaturas”, destacó.

A través de la aplicación Partido Acción Nacional, desde este sábado empezaron a registrarse los interesados, desde sus celulares.

Antes, en sesión de su Consejo Nacional, el presidente del PAN dio a conocer la nueva estrategia —inédita en el partido— para posicionar a sus candidatos rumbo a las elecciones intermedias de 2027, la cual fue avalada por la mayoría de los consejeros.

Cobran vida en PAN defensores de patria

Ante cerca de 20 mil personas en la Alameda del sur de la CDMX, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció la creación de la figura de “defensores de la patria”, figura similar a la de “coordinadores territoriales de la 4T” de Morena.

Estos “defensores” del PAN serán designados en junio próximo a través de estudios de opinión, encuestas y sondeos, y ellos serán el 6 de junio de 2027 los candidatos formales a los más de 20 mil puestos de elección popular que se disputarán.

En esa fecha se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, congresos estatales y alcaldías, así como 17 gubernaturas, y los designados harán trabajo en territorio en todo el país, a la par como lo hace Morena, para posicionar su imagen como futuros candidatos.

Hoy es el día en que el PAN comienza la formal selección de sus futuras candidatas y candidatos. Hoy comienza la ruta que habrá de definir quiénes son las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, de la familia y de la libertad.

“La competencia será real. Aquí no habrá corcholatas predeterminadas. Aquí quien gane, gana. Y por cierto: hoy ya hay más de 5 mil ciudadanos registrados”, dijo Romero.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. Foto: X: @JorgeRoHe.

La popularidad de los candidatos será clave para ser abanderado del PAN

La elección de los candidatos será a través de su popularidad, de quienes cuenten con el mejor puntaje para ser los abanderados de AN, dijo su dirigente.

Entrarás a un esquema real de medición entre los que tienen la misma aspiración Y si acabas siendo la o el más reconocido, el que más quiere la gente, entonces vas a ser nuestro candidato

“Y si Dios quiere, vas a ganar y con todo nuestro esfuerzo, junto con la ciudadanía, vas a ser parte de una nueva generación de servidores públicos que verdaderamente transforme a nuestro país”, dijo.

La figura de “defensores de la patria”, al igual que de los coordinadores territoriales de la 4T, quienes serán candidatos el próximo año, no trastoca la ley electoral, si no hacen un llamado explícito y si no se construyen durante 2026 en candidatos formales.

Sentada en primera fila, la cúpula del PAN, entre gobernadores, senadores, diputados y los integrantes del Consejo Nacional, separados con una valla metálica del resto de los asistentes, Jorge Romero ofreció que el PAN ahora transitaba a la ciudadanización.

El discurso era escuchado lo mismo por los panistas de a pie que por el consejero nacional Santiago Creel, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán o el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.

En el PAN no estamos ofreciendo una cuota de 10, 20 o 30% de candidaturas ciudadanas. No, estamos hablando de 100% de nuestras candidaturas.

Por tanto, hoy Acción Nacional no sólo hace un anuncio, hoy lo que hacemos es un llamado a todos los mexicanos de bien, que quieren cambiar a nuestro país”, dijo Romero Herrera.

Ya no habrá imposición de candidatos en el PAN

Nunca más, dijo Romero, habrá imposición de candidatos del PAN por acuerdos de la dirigencia o del Consejo Nacional, método que todavía existió hasta las elecciones de 2024.

Por muchos años fueron las convenciones partidistas las que escogían nuestras candidatas. Éramos los panistas, sólo los que decidían. Después se usó como principal método las designaciones tomadas por las decidas.

Pero hoy comienza una nueva era, donde la decisión de estas candidaturas también quedará en manos de la gente, de la ciudadanía que decida quién quiere que la represente. Así de fácil, así de claro, no habrá imposiciones”, prometió.

A través de la aplicación Partido Acción Nacional (PAN), desde ayer empezaron a registrarse los interesados, a través de sus teléfonos celulares.

Antes, en sesión de su Consejo Nacional, Jorge Romero anunció la nueva estrategia —inédita en el partido— para posicionar a sus candidatos rumbo a las elecciones intermedias de 2027, la cual fue avalada por la mayoría de los consejeros.

Por un lamentable error de una fuente del PAN, este diario publicó ayer que el senador del PAN por Baja California, Gustavo Sánchez, asistiría al evento del PAN, pero el legislador federal falleció el pasado 31 de enero.

Los estados que tendrán elecciones para renovar mandatario estatal el próximo año son Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí.

*mcam