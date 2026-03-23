Senado aún no define fecha para aprobación del Plan B

Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, anunciaron que no hay fecha definida para comenzar el proceso de aprobación del llamado Plan B, porque están en un proceso de análisis y de recepción de algunas observaciones que le han hecho llegar gobernadores y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

A pregunta expresa, los legisladores federales anunciaron que puede llevarse el tema a después de Semana Santa, pero insistieron que si concluyen el análisis, pues se puede abrir la aprobación esta misma semana.

A pregunta expresa, ambos legisladores explicaron que recibieron observaciones por parte de gobernadores y de los consejeros del INE, con quienes se iban a reunir este lunes, pero ya no fue posible, “por problemas de agenda”.

El Partido del Trabajo, dijo, ha planteado algunas observaciones y, como ocurre con el resto de observaciones que se han recibido, se analizan, pero dejaron en claro que se trata de aliados de Morena.

Enrique Inzunza dijo que “es un trabajo técnico y político” el que realizan en las comisiones del Senado, por lo que se negó a hacer públicas las observaciones que les entregó oficialmente el INE; “primero lo deben conocer nuestros compañeros de las comisiones”, dijo el sinaloense.

jcp