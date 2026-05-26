La última palabra es del partido: Sheinbaum aclara que el INE no será juez rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, entendió mal la propuesta hecha al congreso para que ese organismo ayude a que no haya candidatos impedidos para participar en las elecciones de 2027.

La propuesta de la presidencia de la República no otorga al INE la facultad de decidir qué candidatos aprueban o no los requisitos para contender en los comicios.

“Yo creo que ella (Taddei) lo está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE, de consejeros, esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia, quiénes son la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), la Fiscalía General de la República.

“Si un partido político dice, ‘Yo quiero que investiguen a estos candidatos’, a través de esa comisión se le pregunte a las autoridades competentes y ahí digan las autoridades competentes, pues tiene riesgo porque se encontró algo relacionado con lavado de dinero”, explicó Sheinbaum.

El papel del INE sería la de un intermediario entre los partidos y las instancias de seguridad para impedir que candidatos vinculados a actividades ilícitas puedan competir el próximo año.

“Si lo encuentra la UIF, obviamente tiene que presentar su denuncia a la fiscalía, pero si no pues puede decir, ‘Estos son los riesgos’. ¿Qué hace el INE? ¿Ya resuelve? No, se lo regresa al partido político. ¿Quién toma la decisión de si lo postula o no? El partido político”, detalló Sheinbaum.

Dijo que ya serán los diputados federales los que hagan las modificaciones que consideren necesarias al texto para hacerlo más legible.