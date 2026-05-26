La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 26 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 26 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 26 de mayo de 2026

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 26 de mayo de 2026.

8:38 Horas | "Es una reflexión muy interesante, vale la pena leerla": Sheinbaum sobre encíclica del Papa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la primera encíclica del papa León XIV es una "reflexión muy interesante" ya que habla sobre la tecnología y la importancia de la regulación de la inteligencia artificial para que no domine al humano, por lo que afirmó que vale la pena leerla.

"Se llama grandiosa humanidad, para nosotros que somos humanistas es un título excepcional. Es muy interesante porque no sólo habla de la importancia de la regulación de la inteligencia artificial, sino dice por quién está controlada, es una reflexión muy interesante.

"Vale mucho la pena leerla. Todo esto lo presenta el Papa, muy interesante y su reflexión humanista al final que no nos dejemos llevar sólo por el uso de la tecnología, sino nos cuestionemos, regulemos y pensemos en el futuro de la humanidad, pensando además con su visión, que es una visión de cercanía con los pobres", comentó.

8:11 Horas | Instalarán dispensadores automáticos de medicinas en centros de salud y unidades de medicina familiar

Como parte del Servicio Universal de Salud y para garantizar el surtimiento de las recetas el gobierno federal instalará dispensadores automáticos de medicamentos en centros de salud y unidades de medicina familiar para que los pacientes puedan acceder a 22 medicinas para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia, anunció el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

El funcionario detalló que además de los dispensadores, para aquellas personas que viven en zonas rurales también podrán surtir sus medicamentos en más de 5 mil 500 tiendas de Alimentación para el Bienestar y en caso de que la receta no sea surtida en ninguna de las dos opciones anteriores también se contará con una red de farmacias para poder recibir los medicamentos.

8:04 Horas | Suman más de 18.4 millones de visitas con 'Salud casa por casa' a un año de su implementación

A un año de la implementación de programa 'Salud casa por casa' se han realizado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones e personas en 8.9 millones de hogares, informó la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez.

La funcionaria detalló que de estas visitas más de 10 mil derechohabientes han sido referidos a unidades de urgencia de hospitales del IMSS; IMSS Bienestar e Issste. Agregó que del total de visitas que han hecho 11 millones 585 mil 174 de ellas corresponden a primera visita en la que elaboran el expediente clínico.

7:51 Horas | Implementarán filtros sanitarios y revisión documental y de itinerario de pasajeros ante el ébola

La Secretaría de Salud implementará filtros sanitarios, medidas preventivas y revisión documental y de itinerario de pasajeros en los diversos aeropuertos del país ante el ébola, del cual no se han presentado casos en México y parece que el brote está controlado en los tres países en los que se ha registrado: Congo, Uganda y Sudán del Sur.

"En México no se han registrado casos y el riesgo de propagación es bajo a nivel global, muy bajo en nuestro país", aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, quien agregó que el país México mantendrá vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y la propia Secretaría de Salud.