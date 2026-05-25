Ni juez, ni policía: Taddei rechaza que el INE decida qué candidaturas ‘bajar’

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, respaldó la discusión de una iniciativa para crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas, aunque dejó claro que el INE no puede convertirse en una instancia que “juzgue”, “defina riesgos” o “baje candidaturas”.

En conferencia de prensa, explicó que la propuesta legislativa plantea la creación de una comisión permanente integrada por cinco consejeros electorales, cuya función sería únicamente servir de enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

“El INE no puede ni debe convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, sostuvo.

Taddei subrayó que el instituto no tendría facultades para investigar ni determinar si un aspirante representa un riesgo por posibles vínculos ilícitos.

“Nosotros no tenemos ni la metodología, ni los mecanismos, ni las directrices establecidas por las instancias de seguridad y también de investigación e inteligencia para determinar el posible riesgo o no riesgo”, afirmó.