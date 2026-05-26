Monreal defiende comisión preventiva para revisar perfiles de candidatos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió este martes la iniciativa de reforma electoral que plantea crear una comisión encargada de revisar información sobre aspirantes a cargos públicos y aseguró que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, “entendió mal” el contenido de la propuesta.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario explicó que la intención de la reforma no es convertir al INE en una autoridad investigadora ni otorgarle funciones de Ministerio Público, sino establecer un mecanismo preventivo para evitar que personas con posibles vínculos criminales o antecedentes cuestionables lleguen a las boletas electorales en 2027.

Monreal detalló que la comisión estaría integrada por cinco consejeros o consejeras electorales y únicamente tendría la facultad de solicitar información a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de detectar posibles riesgos relacionados con financiamiento ilícito, vínculos con la delincuencia organizada o irregularidades patrimoniales.

“El único propósito sería que, en el momento en que presenten las candidaturas, ellos soliciten información a la UIF, a la Fiscalía General de la República o a la Comisión Nacional Bancaria por si hubiese algún elemento de riesgo”, explicó.

El diputado morenista insistió en que dicha comisión no tendría facultades de investigación penal ni podría cancelar candidaturas por sí misma.

“No tienen ningún carácter de investigación ni de persecución de delitos”, subrayó.

Precisó además que, mientras no exista una sentencia firme, ninguna persona podría ser excluida automáticamente de un proceso electoral.

“No pueden ser negados sus registros si no existe sentencia firme”, afirmó.

Las declaraciones de Monreal surgieron luego de que Guadalupe Taddei expresó reservas sobre la iniciativa y señaló que el árbitro electoral no puede asumir tareas que corresponden a las fiscalías o al Ministerio Público.

Ante ello, el legislador respondió que la consejera presidenta probablemente no revisó el documento completo o recibió información parcial sobre la reforma.

“Yo creo que está equivocada o no ha leído bien la iniciativa”, sostuvo.

Más adelante reiteró:

“Ella dice que se va a convertir en Ministerio Público y nada más alejado de la realidad”.

Monreal defendió que el INE sí tiene capacidad institucional para implementar este tipo de mecanismos preventivos, incluso ante la magnitud de la elección de 2027, cuando estarán en disputa más de 3 mil cargos públicos en todo el país.

“Es uno de los reclamos de todos los partidos: que no se involucre el dinero ilícito en financiamiento ilegal y que no se cuelen por la vía de los partidos personajes que tengan riesgos razonables de estar vinculados con la delincuencia”, argumentó.

Añadió que la responsabilidad final de mantener o retirar candidaturas recaería en los partidos políticos.

“Queda a juicio del partido si continúa con los procesos de postulación”, indicó.

Incluso recordó que en 2012 ya existieron mecanismos similares de revisión, aunque entonces eran solicitudes realizadas directamente por los partidos a la entonces Procuraduría General de la República.

“Ahora sería institucional”, comentó.

Durante la conferencia, Monreal también fue cuestionado sobre la iniciativa que presentó para establecer como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en procesos locales y federales.

El coordinador de Morena afirmó que actualmente el artículo 40 constitucional ya prohíbe la injerencia extranjera en la vida política nacional, pero consideró que dicha disposición es “una norma imperfecta” porque no establece consecuencias jurídicas claras.

“La sanción es la nulidad. Estamos perfeccionando una norma y estableciendo para el juzgador una causal de nulidad de elecciones”, explicó.

Señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería el encargado de determinar, con pruebas plenas y bajo criterios objetivos, si existió intervención extranjera determinante en una elección.

“Tiene que haber pruebas fehacientes de que haya influido en el resultado electoral”, sostuvo.

Monreal indicó que cualquier intervención extranjera en elecciones mexicanas ya es ilegal, sin importar si proviene de gobiernos, personas físicas, empresas u organizaciones.

“Cualquier cosa que se haga desde el extranjero es indebida e ilegal”, afirmó.

Durante el intercambio con reporteros también rechazó que estas reformas tengan como propósito impedir el avance de partidos de oposición o frenar a sectores de derecha.

“La gente decide quién gana y quién pierde”, respondió.

Incluso, en tono relajado, aseguró no tener temor de que la oposición gane espacios políticos.

“Al único que le tengo temor es a Dios”, comentó entre risas.

Por otra parte, adelantó que las discusiones legislativas previstas en San Lázaro serán extensas debido a las diferencias políticas entre Morena y los partidos opositores sobre las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal explicó que este martes únicamente se discutirán en lo general las reformas constitucionales, mientras que las reservas y discusiones en lo particular se llevarán a cabo este miércoles.

“La discusión será más política que jurídico-constitucional”, reconoció.

Al final de la conferencia, el morenista también salió en defensa de Guadalupe Taddei luego de ser cuestionado sobre señalamientos de presuntas irregularidades relacionadas con bonos y contratos en el INE.

Aunque insistió en que la consejera se equivocó al interpretar la iniciativa, rechazó sumarse a acusaciones de corrupción en su contra.

“La conozco y creo que es una mujer proba, honesta y capaz”, afirmó.