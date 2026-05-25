Texas y Chihuahua firmaron acuerdo para frenar migración y tráfico de drogas; exhiben documento

El gobierno de Chihuahua exhibió públicamente los detalles del acuerdo bilateral firmado con el estado de Texas, un documento que compromete a la administración de la gobernadora María Eugenia Campos a implementar acciones contundentes para detener el tráfico de drogas y de migrantes hacia los Estados Unidos.

El documento, formalmente citado como el "Memorándum de acuerdo entre el Estado de Texas y el Estado Soberano de Chihuahua", fue suscrito en 2023 en la capital chihuahuense junto al gobernador texano, Greg Abbott. Este lunes, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, fue el encargado de mostrar y distribuir el contenido del pacto a los medios de comunicación.

¿Qué medidas de seguridad incluye el acuerdo fronterizo?

Para cumplir con el objetivo de sellar la frontera y evitar actividades ilícitas, el memorándum obliga al estado de Chihuahua a desplegar infraestructura tecnológica y policial de alto nivel. Entre las acciones más destacadas se encuentran:

Uso de drones en el Río Bravo

Se establece el patrullaje aéreo no tripulado a lo largo de la frontera fluvial con Texas, con el fin de detectar y disuadir el cruce de migrantes indocumentados.

Monitoreo desde la Torre Centinela

Se utilizará la infraestructura de este moderno complejo policial para vigilar estratégicamente el transporte de carga.

Rutas seguras de exportación