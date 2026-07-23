El INE vuelve a posponer discusión sobre actos anticipados de campaña

La mayoría del Consejo General retiró del orden del día de la sesión de este jueves el punto en el que se discutiría un documento propuesto por el consejero Jorge Montaño para dar claridad y orden a los “procedimientos internos” de los partidos políticos para que no se conviertan en actos anticipados de campaña.

El propio Montaño solicitó el retiro de la solicitud para incorporar a los partidos en la discusión, apoyado por Morena, Verde y PRI.

Somos México y Movimiento Ciudadano pidieron que se regule de una vez, mientras el PAN dijo que ya habían participado en mesas, habían sido escuchados, pero que si se reabrían las mesas para los partidos ahí participaría el blanquiazul.

Desde hace cuatro meses atrás, el consejero Castillo urgió a concretar los lineamientos ordenados por el Tribunal Electoral, ante los inicios de anuncios de Morena y el PRI sobre la designación de “coordinadores” y “defensores”, en las entidades donde habrá elección para la gubernatura.