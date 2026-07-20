INE evalúa incluir el municipio de nacimiento en la credencial para votar desde el extranjero

El Instituto Nacional Electoral inició el análisis técnico, jurídico y operativo para determinar si la Credencial para Votar desde el Extranjero puede incorporar el municipio de nacimiento de sus titulares, una modificación que permitiría a miles de mexicanos residentes fuera del país participar también en elecciones locales, además de los comicios federales.

La Comisión del Registro Federal de Electores aprobó un plan de trabajo que no implica aún una decisión sobre la viabilidad de la medida, sino una ruta metodológica para evaluar sus implicaciones antes de adoptar cualquier determinación.

La consejera Carla Humphrey subrayó que cualquier cambio deberá sustentarse en un estudio integral, documentado y verificable que analice sus efectos jurídicos, técnicos, operativos y electorales.

El proyecto contempla seis etapas de análisis: alineación inicial, revisión del marco normativo, diagnóstico, estudio de fuentes de información, valoración de la viabilidad e integración de conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que cada fase cuente con evidencia documental y criterios claros para la toma de decisiones.