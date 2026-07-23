Afirma bancada de Morena en CDMX que el Plan General de Desarrollo en la capital sigue abierto

El Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México no es un documento definitivo, pues se encuentra en una etapa activa de revisión institucional y enriquecimiento ciudadano que definirá el rumbo de la capital para los próximos 20 años, aseguró la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo.

Acompañada por los diputados locales, Paulo García y Ángel Tamaris, así como por el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, destacaron la importancia del Plan General de Desarrollo (PGD) para la Ciudad de México.

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Bravo detalló que se recibieron más de 600 mil propuestas provenientes de talleres, foros, actas de pueblos y barrios originarios, ejercicios con la infancia y consultas organizadas en colaboración con UNICEF.

“El proceso no ha concluido y el compromiso es tener un Plan construido con la gente, discutido de manera abierta y transparente”, destacaron los representantes parlamentarios”, dijo Bravo

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Los diputados precisaron el procedimiento institucional que sigue en curso con la sistematización, en donde el Instituto de Planeación se encuentra ordenando las propuestas para reformular el proyecto.

Asimismo, detallaron que en el Anexo de Participación se publicará un documento de trazabilidad para que cualquier persona sepa qué planteamiento se incorporó, en qué apartado aparece o mediante qué otro instrumento de planeación se atenderá.

Una vez enviado el texto al Congreso de la Ciudad de México, se abrirá un debate público legislativo, es decir un Parlamento Abierto, para seguir escuchando voces antes de su eventual aprobación.

Sobre la Participación Ciudadana y Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), los diputados negaron rotundamente la desaparición de las COPACO y destacaron que el PGD busca actualizar la Ley de Participación Ciudadana para darles mayor fuerza e intervención directa.

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Destacaron el tema del uso de Suelo Mixto y aclararon que la propuesta contempla únicamente usos de bajo impacto, bajo control social y orientados a fortalecer la economía de barrio y la vivienda, sin dar paso al crecimiento desordenado.

Respecto a las voces que proponen reiniciar todo el procedimiento, Bravo y García advirtieron que esto solo retrasaría por años una ruta que ya cuenta con un respaldo social sin precedentes.

“Lo responsable no es desechar el trabajo realizado, sino concluir correctamente las etapas pendientes. En una ciudad diversa siempre habrá diferencias, pero estas deben procesarse mediante instituciones, diálogo y participación, no a través de la desinformación”, concluyó Garcia.

Recalcaron que tanto los diputados de la Ciudad de México como a nivel federal se comprometieron a continuar con el PGD y fortalecer los ejes fundamentales para el futuro de la capital, como la gestión integral del agua, el fortalecimiento del Atlas de Riesgos, la protección ambiental y la reducción de desigualdades.