Andrés Mijes exige a la ASF auditar obras inconclusas de Samuel García en Nuevo León

Andrés Mijes retó al gobernador Samuel García al solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano fiscalizador del país, una auditoría exhaustiva al ejercicio de los recursos federales destinados a obras de relevancia en Nuevo León que, a la fecha, permanecen inconclusas.

Desde la Ciudad de México, Mijes, acompañado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y representantes de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, presentó formalmente la solicitud ante la ASF. La petición también contempla la revisión del ejercicio de los recursos en la administración de Escobedo, encabezada por la 4T Norteña.

Mijes sostuvo que, como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, la transparencia no debe ser selectiva y enfatizó que exigir cuentas claras no significa perseguir ni faltar al respeto.

“La confianza se gana dando la cara, no buscando protección desde el poder. Lo digo fuerte y claro: Mentir desde el poder es cobardía. Gobernar con mentiras es traición”.

“Pedir cuentas no es ni perseguir ni faltar el respeto. Pedir cuentas es una exigencia democrática. La Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara: los gobiernos deben actuar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas”, expresó en rueda de prensa.

Asimismo, afirmó que las auditorías no弱bilitan a los gobiernos honestos, sino que los fortalecen.

Tras señalar que no caerá en provocaciones ante las acusaciones sin sustento realizadas por el gobernador, Mijes explicó que busca que sean las instituciones las que determinen las acciones correspondientes en caso de detectar irregularidades.

Andrés Mijes señaló que la transparencia debe ejercerse sin selectividad. Especial

“Hoy vengo a que se revise mi gestión. Tengo las manos limpias y eso me enorgullece como alguien que aspira a defender la transformación y la soberanía en todo Nuevo León”, indicó.

Añadió que Nuevo León ya tuvo suficiente del “modo party” de Samuel García, por lo que es momento de exigir cuentas claras.

La solicitud presentada ante la ASF plantea revisar el ejercicio de los recursos federales destinados a las obras del Metro, los proyectos relacionados con el Mundial, la Carretera Interserrana, los proyectos hidráulicos y demás obras ejecutadas con recursos federales en Nuevo León.

Esta acción se suma a las solicitudes presentadas hace una semana ante la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, con el objetivo de esclarecer el destino y uso de los recursos públicos.