El huachicol enciende a la Permanente: Chocan Simey Olvera y Carolina Viggiano por caso Ruffo

El ataque de Morena al panismo por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal, derivó ayer en un pleito verbal entre las hidalguenses Simey Olvera, de Morena, y Carolina Viggiano, del PRI, que no se quedó en la tribuna, sino que se extendió a los escaños del salón de plenos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Carolina Viggiano se acercó al escaño de Simey Olvera y fue evidente la tensión entre ellas; después, Simey pidió la palabra para asegurar que Carolina Viggiano "vino a amenazarme diciendo que me iba a demandar. Yo pues nos vemos en tribunales y en las urnas, y les vamos a ganar, no les tenemos miedo".

Momentos antes, desde la tribuna de la Comisión Permanente, Simey Olvera habló de la responsabilidad del exgobernador Ernesto Ruffo en el delito de huachicol fiscal; destacó el daño a las arcas públicas y después se refirió a lo que llamó la corrupción de los viejos gobiernos del PRI.

Desde su escaño, Carolina Viggiano preguntó si aceptaba que le hiciera una pregunta. La morenista respondió que a los priistas no les acepta ni un vaso de agua, pero que sí podía hacerle la pregunta, dado que era compañera senadora.

Viggiano le preguntó la razón por la que Hidalgo es uno de los estados con alto nivel del delito de huachicol, incluso es el primer lugar en robo de combustible.

"Porque gobernó casi 80 años el PRI, su partido. Por eso, lamentablemente Hidalgo está en esos lugares. Porque el PRI, y qué bueno que lo menciona. Cuando yo era niña, que gobernaba Murillo Karam, del PRI, por cierto, donde usted es secretaria, estaba gobernando; y así todos los exgobernadores priistas solamente desfalcaron a mi querido estado de Hidalgo", respondió Simey Olvera.

Pero añadió que "se investigue también los desvíos, por ejemplo, de la Conafe, que usted estuvo como titular. Que se investigue por qué hay tantas casas de políticos que por más que como usted ha trabajado toda la vida en la política, no alcanzarían para pagar más de 20 casas en el país o en el extranjero".

Simey Olvera se retiró de la tribuna y Carolina hizo una pregunta al emecista Gibrán Ramírez.

"Nosotros en el PRI a los gobernadores que traicionaron al pueblo, que traicionaron su confianza, los llevamos a la cárcel. Ellos los llevan a las embajadas o los traen al Senado de la República. ¿Qué opina de ese tipo de cosas? Y que se les hace muy fácil subir y calumniar a la gente sin presentar una sola prueba solamente para exculparse", planteó Carolina Viggiano.

Después el reclamo entre ellas fue en los escaños.