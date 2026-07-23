Acusan a Jaime Bonilla de gestar complot contra Marina del Pilar

Jaime Martínez Veloz es el testigo de calidad de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, fue objeto de una trampa y que el responsable del hecho es Jaime Bonilla, ex mandatario estatal.

El político coahuilense, quien el martes pasado renunció a Movimiento Ciudadano (MC) -por la alianza de MC con el PT-, dio nombres y detalles del encuentro donde se enteró de la trama contra Ávila, cuando a la mandataria estatal ya había sido grabada.

En entrevista con Excélsior, Martínez Veloz anunció que la próxima semana presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dijo que se asesorará con abogados de Estados Unidos para ponderar hacer lo mismo ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Porque lo que se armó contra Ávila, dijo, se configuran delitos tanto en México como en Estados Unidos.

En la demanda que prepara Martínez Veloz denuncia hechos que pueden constituir delitos en México relacionados con: usurpación de funciones, coacción y extorsión política, violencia política de género, intervención extranjera en asuntos internos, asociación delictuosa, alteración de la vida pública de Baja California y posible conspiración transfronteriza coordinada desde Estados Unidos.

Jaime Martínez Veloz. Especial

Hace un mes, el 22 de junio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón en su columna en El Universal publicó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila se comunicaba con un agente del FBI y pedía ayuda para restablecer su visa estadounidense. La gobernadora desmintió la grabación. De Mauleón presentó entonces otro audio para desvirtuar el dicho de la mandataria estatal, y después se conoció un tercer audio. Todos los audios son reales.

Martínez Veloz contó que el 12 de junio, ya de regreso a Tijuana, un día después de las elecciones de Coahuila, recibió una llamada telefónica de un contacto que le ayudaría a resolver un asunto agrario a otra persona.

El testimonio de Martínez Veloz, que se enmarca en la lucha de poder de Baja California y Morena, ocurrió en un desayuno de más de dos horas en el restaurante San Marcos, de la calle Paseo de los Héroes, en Tijuana.

"Después de las elecciones de Coahuila -celebradas el 11 de junio-, me habla en la mañana una persona para decirme que me invita a desayunar. El motivo fue porque hay un compañero que yo le estaba ayudando con un tema de un predio ejidal que va a pasar a manos de un privado."

"Y me habló para que nos viéramos para desayunar. Yo andaba cansado, le dije, pues si quieres aquí a la vuelta. Entonces, cuando yo llego al restaurant está él con otras dos personas."

"Entonces, cuando llego (al restaurante) se presentan ahí, mira, fulano y tal, agente del FBI y su papá, que se presenta como Luis Trujillo. Y el que dijo que era agente del FBI se presenta como Carlos. Supe después que Luis Trujillo en verdad es Luis Armando Montes Trujillo, por lo que entonces deduzco que el nombre del supuesto FBI sería Carlos Montes."

"Entonces Carlos me empieza a hablar con ese tono de presunción de saberlo todo. Tenemos la información de la gobernadora: cuentas del banco y hay un montón de cosas. Y la solución, la esperanza de México se llama Donald Trump."

"Me empieza a narrar que a partir de una llamada que le hizo César Yáñez (subsecretario de Gobernación) a Jaime Bonilla, que le dijo que por instrucciones de la Presidenta, habría una reunión de reencuentro entre Bonilla y la gobernadora. Carlos dijo que en esa reunión estuvieron César Yáñez, Leonel Godoy y el secretario de gobierno de Baja California."

"Este tal Carlos no estuvo en esa reunión, pero me dijo que en ese contexto fue que Bonilla acercó a Carlos con la gobernadora Ávila, porque la gobernadora le pidió que le ayudara con el tema de la visa."

El expriista dijo que, según el supuesto agente del FBI, el reencuentro entre Ávila y Bonilla fue muy amistoso.

"Entonces es cuando Bonilla le acerca este tipo (Carlos). Y dice, lo que pasa es que la gobernadora no quiere cooperar. Entonces le dije '¿y tú del FBI viendo el tema de la visa?' 'No, no es que el FBI tiene el control de todo: migración, inteligencia'."

"Yo creo que estos pensaron que como trataron a la gobernadora, que yo iba a responder de otra manera. Me empiezan a hablar de que supuestamente era para defender a la gobernadora por el tema de la visa, pero insiste el tal Carlos que no quiere cooperar y que en Estados Unidos han diseñado un esquema tipo Venezuela para hacer una extracción aquí en México."

"Pero que la posibilidad de eso no suceda es que la Presidenta actúe en contra de la gobernadora. Y que para eso yo los contacte, porque saben que yo tengo buenos contactos en la política nacional y que los contacte con gente cercana a la Presidenta. Me querían usar."

"Y luego dice el papá (Luis Armando Montes Trujillo) 'pero tiene que ser la siguiente semana porque a Bonilla le urge'. Pensé: 'este compa no sabe ni con quién está hablando'".

Martínez Veloz contó en la entrevista que después de salir del desayuno obtuvo información sobre quién era Montes Trujillo y supo, aunque no le consta, que se cambió el nombre porque habría escapado de una cárcel.

"No sé si esto sea cierto, pero me lo dijo un amigo que lo conoce. Y otros, que porque está acusado de algunos fraudes, y que por eso se pone Luis Trujillo, y no su nombre completo. Supe que fue muy cercano a Roberto de la Madrid primero y después a (Jaime) Bonilla."

Jaime Bonilla Especial

Jaime Martínez Veloz desconoce si Carlos Montes y su supuesto padre que se hace llamar Luis Trujillo son mexicanos o tienen la nacionalidad estadunidense, porque dijo solamente ese día los ha visto en su vida.

El político coahuilense se refirió a que Simón Levy hizo público con Carlos Alazraki que él al menos sabía de la trampa a la gobernadora Ávila.

"Ahora veo que (Simón) Levy sacó un video en el que habló de que no sé si él contrató, le pidió a los que mandó, dice, son 'dos gringos de Tijuana', burlándose. Pero acepta. Y él dice, bueno, 'es que ninguna autoridad va a hacer esto'. Él (Levy) se jacta y se burla de la gobernadora cayó en la trampa. Si ella hubiera tenido un buen asesor los hubiera mandado a la chingada, como yo los mandé."

"Me dijeron que habían grabado a la gobernadora. Y que tenía los audios…"

Semanas después de ese desayuno en Tijuana, recordó Martínez Veloz, salió el primer audio, la primera grabación.

"Y la mera verdad, me dio un tufo muy raro. Pero luego salen los otros dos y ya Bonilla se va en una escalada político-electoral, diciendo que la gobernadora 'tiene que renunciar' y que 'la mejor candidata es la del Partido del Trabajo'. Hace circo, maroma y teatro."

De acuerdo con el análisis de Martínez Veloz, lo que ha sucedido en este tema es una estrategia del gobierno estadunidense.

"Bonilla está reafiliado al Partido Republicano. Estos me dicen que Trump es la esperanza de México. Bonilla vive allá en Estados Unidos. Incluso Levy también vive en Estados Unidos", concluyó.