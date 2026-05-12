Sigue en vilo cambio de elección judicial

Aunque sigue en el aire la realización de un periodo extraordinario para cambiar la fecha de la elección judicial, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que este miércoles recibirá a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para evaluar su petición de no empalmar esos comicios con los federales.

“Esta definición se dará entre lunes y martes de la semana próxima, previa a la sesión de la Comisión Permanente”, anunció el líder de los morenistas en San Lázaro.

Los promoventes del cambio de fecha, legisladores de Morena, siguen en la incertidumbre desde hace tres semanas que presentaron la reforma que modifica 10 artículos de la Constitución para que la elección se realice en 2028 y se mejoren los filtros de la selección de perfiles de futuros jueces y magistrados.

La iniciativa se encuentra ya en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero su dictaminación depende del visto bueno que le dé la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Si bien el diputado Monreal adelantó en días pasados que el periodo extra podría darse entre el 20 y 30 de mayo y que esta semana se tomaría una decisión sobre la viabilidad de la reforma, este martes amplió el plazo de nueva cuenta.

Confirmó el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que Guadalupe Taddei se comunicó con él este lunes para agenda el encuentro de este miércoles.

“La consejera presidenta del INE me solicitó una reunión con consejeros para entregarme un documento técnico y explicarme sus razones en esta materia del Poder Judicial y la elección. Va a ser una reunión amable, respetuosa, aquí en la Cámara”.

Interrogado sobre la viabilidad de la propuesta de reforma que presentaron los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez y Olga Sánchez Cordero, y los senadores Javier Corral y Susana Harp, el jefe de los diputados de Morena dijo que aun no se revisó su contenido.

“Lo primero que tenemos que hacer es determinar si se acude o no a un periodo extraordinario y aún no hay una definición sobre ello. Y luego el contenido”, comentó el diputado Monreal.

Recordó el coordinador parlamentario que la parte fundamental de la reforma propuesta por los morenistas es la prórroga de la elección del Poder Judicial.

La propuesta contiene otros cambios que buscan darle mayores atribuciones al INE en la evaluación de los perfiles y darles mayor rigor a los requisitos de acceso a la competencia para ser jueces y magistrados.

Sin embargo, trascendió que al interior del partido gobernante hay oposición a modificar el diseño que de la elección judicial hizo el expresidente López Obrador.

El viernes pasado, la presidente del INE pidió a funcionarios del sector hacer “changuitos” para lograr que los comicios judiciales previstos en 2027 al menos se posterguen cuatro meses.

Reunida entonces con integrantes de los organismos públicos locales electorales, la consejera Taddei comentó: “A nosotros nos encantaría que, al menos, movieran la fecha (de la elección) cuatro meses del poder judicial y poder salir airosos en nuestro trabajo”.