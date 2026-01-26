INE alista miniserie sobre elección judicial; consejera Humphrey se deslinda

La consejera electoral Carla Humphrey se deslindó públicamente de la realización y contratación de la miniserie documental sobre la elección judicial, cuya producción fue adjudicada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a un proveedor vinculado a un caso de empresas fachada en Hidalgo.

A través de su cuenta en la red social X, Humphrey aclaró que no tuvo participación alguna en la decisión ni en el procedimiento administrativo para asignar el contrato, el cual asciende a 1 millón 157 mil pesos y fue otorgado mediante adjudicación directa para narrar el desarrollo del proceso electoral judicial.

Como Consejera Electoral me deslindo completamente de la idea y de la contratación de la mini serie sobre la elección judicial… Entre mis atribuciones no se encuentra ninguna relacionada con adquisiciones de bienes y servicios institucionales”, escribió la funcionaria, al subrayar que dichas tareas corresponden a áreas administrativas del Instituto y no a las consejerías.

La consejera también marcó distancia del procedimiento de adjudicación y de las personas involucradas en él. “Naturalmente me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron diversas personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio Instituto…”, señaló en el mismo mensaje, en el que acompañó sus declaraciones con las etiquetas #Transparencia, #Legalidad e #RendiciónDeCuentas.

Dan contrato a señalado por simulación

El pronunciamiento se da luego de que se diera a conocer que la producción fue asignada a Gilberto Solís Mendívil, quien ha sido relacionado con la simulación de contratos y la operación de empresas fachada durante la gestión del exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, sentenciado en 2024 por el delito de peculado por un daño al erario superior a 240 millones de pesos.

Humphrey insistió en que su actuación se rige por los principios de claridad, integridad y transparencia, y reiteró que no intervino ni en la concepción del proyecto ni en la contratación del proveedor.

