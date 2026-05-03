Elección judicial en cárceles: INE reconoce riesgos, pero declara viabilidad para 2027

Aún con los riesgos de motines internos, falta de custodios que pudieran vigilar la seguridad en la elección, 172 penales con “autogobiernos”, la sobrepoblación de estos centros y riesgos para la cadena de custodia de urnas y boletas, la elección judicial con voto para las personas en prisión preventiva es viable, concluyó el INE con miras a 2027.

Lo anterior, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó un estudio sobre la viabilidad de este tipo de voto para la elección judicial que aún se contempla para 2027.

Al presentar el estudio, el consejero del INE Martín Faz Mora, explicó que este modelo deriva de un mandato jurisdiccional que reconoce que las personas sin sentencia “conservan plenamente sus derechos político-electorales bajo el principio de presunción de inocencia”. Sin embargo, advirtió que llevar ese derecho a la práctica implica superar obstáculos significativos.

¿Cómo votan las personas en prisión?

Las personas en prisión preventiva (sin sentencia) tienen derecho a votar en México, incluyendo elecciones judiciales. El INE organiza el voto anticipado, aunque se han registrado desafíos para implementarlo en procesos específicos.

La votación se realiza mediante mesas receptoras en centros penitenciarios bajo un modelo de votación anticipada con urnas al interior de las cárceles con alta participación. A pesar del derecho, han existido retos para asegurar la participación plena en elecciones judiciales extraordinarias, lo que ha generado algunas divisiones.

fdm