PVEM sostiene que la Política Nacional de Economía Circular fortalecerá la competitividad de México

La decisión del Gobierno de México de iniciar la construcción de la Política Nacional de Economía Circular representa un paso decisivo para consolidar un modelo de desarrollo sostenible y fortalecer la competitividad del país, afirmó el Partido Verde. El instituto político destacó que este proceso dará continuidad a la Ley General de Economía Circular, impulsada por el propio partido, la cual establece las bases legales para transitar hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos.

Esta nueva política, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), integrará la legislación vigente, su Reglamento y la Estrategia Nacional de Economía Circular con el propósito de impulsar el reciclaje, la innovación y la atracción de inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. La dirigencia ecologista sostuvo que el marco normativo permitirá a la economía nacional integrarse con mayor fortaleza a las cadenas globales de valor, donde los mercados exigen cada vez más procesos productivos sostenibles, abriendo nuevas oportunidades para las empresas.

Finalmente, el Partido Verde señaló que la economía circular no solo contribuirá a reducir los residuos y aprovechar mejor los recursos, sino también a generar empleos, impulsar el desarrollo tecnológico y consolidar un crecimiento económico con responsabilidad ambiental, posicionando a México como un referente regional en sostenibilidad e innovación.