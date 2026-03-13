Estamos trabajando con EU para temas de inseguridad, responde Sheinbaum a Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno colabora con el de Estados Unidos en materia de seguridad con soberanía, luego de que el mandatario estadunidense, Donald Trump, compartiera un mensaje en redes sociales cuestionando la negativa de la jefa del Ejecutivo a aceptar la ayuda para combatir al crimen.

Aprovecho, hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México. Pero a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”, afirmó.

Al finalizar la entrega de Pensión Mujeres Bienestar, en Tecomán, Colima, la Mandataria aseguró que hay colaboración en materia de seguridad, pero en la historia del México se ha luchado por la soberanía.

Pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México. Soberanía y esa no está negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México. Que viva Colima. Que viva México”, sostuvo.

Trump cuestiona rechazo a ayuda

Donald Trump compartió en su red Truth un mensaje de un usuario identificado como Carlo Martin, en el que se cuestionaba la negativa de la presidenta Sheinbaum a aceptar la intervención estadunidense para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles , y que rechazó que Estados Unidos intervenga. ‘Así es, dijimos que No, orgullosamente NO’ ¿Y así dice que no son un narco-gobierno?”, expresó el usuario de redes sociales en un mensaje que incluía un video de la presidenta Sheinbaum.

Aunque Trump no agregó un comentario a la publicación, sí la compartió.

Sheinbaum rechaza injerencia de EU

Esta no es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce que ha rechazado la intervención estadunidense para combatir a los cárteles.

Desde el regreso al poder de Trump en Estados Unidos, la presidenta ha afirmado que el mandatario ha sugerido que fuerzas armadas de su país ingresen a México para combatir a los cárteles mexicanos.

Sin embargo, la presidenta se ha negado al asegurar que la soberanía del país no está en entredicho y que aunque sí acepta trabajar en coordinación con el gobierno estadunidense, no se aceptará una injerencia ni intervención extranjera.

RLO