Advierten ambigüedad en propuesta de nulidad por intervención extranjera

La propuesta de reforma electoral que crea una nueva causal de nulidad por “intervención extranjera” podría abrir la puerta a impugnar elecciones por hechos tan diversos como declaraciones de funcionarios de Estados Unidos, reportajes internacionales, opiniones en redes sociales o incluso pronunciamientos de organismos internacionales, advirtió un informe de Laboratorio Electoral y OPINE.

El análisis sostiene que la redacción planteada para modificar el artículo 41 constitucional es “vaga y genérica”, pues no exige que la intervención extranjera sea grave, sistemática o determinante para anular una elección, como actualmente ocurre con otras causales de nulidad.

Según el documento, el problema central es que la iniciativa no define claramente qué debe entenderse por “intervención extranjera con intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, lo que podría permitir interpretaciones amplias y discrecionales.

El reporte advierte que el riesgo aumenta ante la futura integración del Tribunal Electoral, cuyos magistrados serán electos por voto popular tras la reforma judicial.

La combinación de una causal “discrecional” con un tribunal cuya imparcialidad “está comprometida” representa, según el informe, “el riesgo más serio del conjunto”.

El documento también cuestiona la viabilidad de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, propuesta para operar dentro del INE.