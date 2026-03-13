Sheinbaum celebra acercamiento entre Cuba y EU; apoyo a la isla seguirá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos para resolver sus diferencias bilaterales. Al realizar su conferencia matutina desde Manzanillo, Colima, la mandataria destacó que el pueblo de cubano padece una injusticia por el bloqueo.

“Siempre México va promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”, resaltó.

La mandataria federal señaló que México seguirá apoyando con ayuda humanitaria a Cuba, y expuso que en la Constitución mexicana se establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, declaró.

La jefa del Ejecutivo mencionó que México ha enviado tres cargas en barcos de la Marina de ayuda humanitaria a Cuba. Consultada sobre la forma en que pueda volverse a enviar petróleo a Cuba, ante la advertencia de sanciones económicas que estableció Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo declaró que “estamos buscando distintas alternativas para poder eh apoyar y vender, porque también de eso se trata de comercio a Cuba”.

Recientemente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la ayuda recibida por México en medio de la crisis que enfrenta derivado de la presión energética que sufre por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario cubano aseguró que, si bien Cuba ha tenido ayuda de otros países, enfatizó el apoyo de México.

Ante tal gesto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a su homólogo de Cuba por el reconocimiento al apoyo de su gobierno y reiteró que continuarán apoyando a la isla ante la crisis que enfrenta derivado del bloqueo económico.

Cuba y EU tienen acercamiento

El gobierno de Cuba a cargo de Miguel Díaz-Canel tuvo un acercamiento con sus pares de Estados Unidos en vías de resolver el conflicto bilateral que llevó al bloqueo económico de la isla y que en estos últimos años se ha agravado.

Díaz-Canel confirmó que "funcionarios cubanos han sostenido recientemente "conversaciones" con representantes de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana en el que el gobierno de Donald Trump prohibió el envío de petróleo a la isla o de lo contrario impondrá aranceles a los países que manden crudo.

"Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", afirmó el presidente cubano.

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