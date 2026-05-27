Morena quiere regalarle la reelección a los magistrados del TEPJF

Con un albazo, Morena en la Cámara de Diputados propuso darle la reelección a los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

En la discusión de las reservas sobre la postergación de la elección judicial para 2028, aprobada el martes en lo general, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, vicecoordinador morenista, presentó una reserva para permitirles un nuevo periodo a magistrados electorales.

La propuesta del diputado morenista. Especial

La propuesta modifica directamente el artículo cuarto transitorio del dictamen original de la presidenta Claudia Sheinbaum para revertir la prohibición original que les impedía participar en la elección federal extraordinaria programada para el año 2028

Los coordinadores del PAN, Elías Lixa, y del PRI, Rubén Moreira, rechazaron el cambio, lo calificaron de anticonstitucional y contrario al reclamo de la jefa de Ejecutivo federal para poner fin a la reelección.

Incluso, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar le pidió a sus compañeros frenar "la vergüenza nacional" que sería darle a los magistrados electorales la posibilidad de perpetuarse mediante la reelección tanto tiempo, dijo, como el dictador Porfirio Díaz.

"No hagamos el ridículo nacional. Esta es una falta demasiado grave", argumentó desde la tribuna el vicecoordinador de la bancada oficialista, visiblemente molesto por el albazo.