Somos México exige investigar acceso a datos de afiliados en poder de Morena

El partido en formación Somos México informó sobre las denuncias formales que presentó por una presunta red de espionaje y filtración de datos personales proveniente del propio Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente de la organización, Guadalupe Acosta Naranjo, confirmó que ya se interpusieron recursos legales ante las máximas instancias del país para frenar lo que calificó como un "torpedeo" orquestado desde el partido en el poder.

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Informativa, Acosta Naranjo detalló las acciones jurídicas emprendidas luego de ser notificados por el árbitro electoral sobre una queja que pretendía invalidar sus asambleas por la supuesta inclusión de ministros de culto, acusación que calificó como falsa y basada en homónimos.

Hicimos dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República, en la parte especializada en delitos electorales, y también ante el Tribunal Electoral", puntualizó el dirigente.

La indignación de Somos México se centra en cuestionar cómo es que militantes de Morena obtuvieron información que ni las mismas organizaciones civiles poseen, vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales. Acosta urgió a indagar específicamente a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Además, detalló que las afectaciones no solo recaen sobre Somos México, ya que las mismas seis personas ligadas a Morena denunciaron simultáneamente a cuatro organizaciones civiles. En este sentido, aseguró que, entre todos los proyectos que aspiran a ser partido político, suman "más de un millón de personas" cuyos datos confidenciales habrían sido expuestos.

Nosotros estamos afiliando o afiliamos estrictamente con la aplicación que nos dio el Instituto Nacional Electoral... Queremos que nos aclaren quién les dio el padrón a ellos, no solamente el nuestro, sino el de todas las organizaciones que pretendemos ser partido político. ¿Y por qué?", cuestionó.

Para Acosta Naranjo, esta maniobra responde a una estrategia sistemática del partido en el poder para monopolizar el espectro electoral y cerrarle el paso a la oposición en los comicios de 2027.