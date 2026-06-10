Morena Nacional nos abandonó en Coahuila: diputado Alberto Hurtado

Morena sufrió un revés en las elecciones de Coahuila celebradas el domingo 7 de junio, al no ganar ninguno de los 16 distritos de mayoría relativa en la entidad que estuvieron sujetos al proceso electoral. Para Alberto Hurtado Vega, diputado y candidato por el Distrito 14, uno de los factores de mayor peso en los resultados fue la falta de respaldo de la dirigencia nacional

El legislador señaló ausencia de estrategia y desatención de los liderazgos nacionales durante la contienda, a pesar de haber sido el único estado con una precampaña activa en el país.

“Abandonó a sus candidatos. Mientras teníamos la única precampaña en el país, yo veía a Luisa María (Alcalde) haciendo toca-tocas en Iztapalapa y la precampaña aquí en Coahuila descuidada. Yo veía a Andy (López Beltrán) de viaje y aquí en la organización del partido no se veía claro”, dijo sobre los anteriores mandos nacionales del partido.

Por lo que, para Hurtado, antes de buscar responsables externos, Morena debe revisar sus propias fallas de organización y asumir los errores cometidos durante el proceso. “Si se busca a algún culpable (por los resultados), se debía hacer una introspección dentro del partido”.

De acuerdo con el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por el PRI y el UDC, obtuvo 55.01% de la votación y se perfiló para quedarse con las curules correspondientes a los 16 distritos locales de mayoría relativa. En segundo lugar quedó Morena, con 26.20% de los votos.

El diputado también señaló que la dirigencia estatal, encabezada por Diego del Bosque no pudo hacer más debido a que las decisiones estratégicas se toman desde el centro del país.

El señalamiento se dio después del triunfo de Eduardo Medrano, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, en el Distrito 14, de quien reconoció el triunfo y descartó impugnar los resultados, al señalar que lo que no se gana en las urnas no debe buscarse en la mesa.