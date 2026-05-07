Es posible cambiar la fecha de elección judicial, adelanta Ignacio Mier

Por primera vez desde que un grupo de legisladores impulsan modificar la fecha de la elección de juzgadores federales, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, admitió que existe la posibilidad de abrir un periodo extraordinario para que esa elección se lleve en 2028 y no en el 2027, como marca la Constitución, para que no coincida con las elecciones federales.

“Además de otros temas que son importantes para la agenda legislativa y para el propio gobierno de México, está un asunto que ha sido comentado tanto por los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como legisladores, senadoras y diputados, sobre la necesidad de posponer, y las voces de muchos especialistas a que se pueda posponer de fecha, que está establecido en la Constitución.

“Como ya se comentó, son varios elementos, no es solamente la fecha y la capacidad de organización, la logística que tiene que desarrollar el Instituto Nacional Electoral, está la variable tiempo.

“Entonces, analizado eso y costos, sobre todo el costo que tiene, son más de ocho mil millones de pesos a valor presente, de tal manera que eso podría escalar a más de nueve mil millones de pesos para el 2028. Eso tiene que ver con la capacidad de recaudación, en fin, y con el Presupuesto de Egresos de la Federación”, explicó.

Ignacio Mier precisó que “todas esas variables las está analizando la consejera jurídica Luisa María Alcalde y, si es así, tendría que ser antes de junio. Es decir, nuestro horizonte es un posible periodo extraordinario, pero antes del mes de junio, porque no hay que olvidar que el Consejo General del INE, y con eso da inicio a los procesos electorales y es una elección, será en la segunda o tercera semana de septiembre. Para estar en posibilidades tendría que ser antes del mes de junio”.

El pasado 24 de abril, Excélsior informó que las elecciones del 2027 impondrán un récord en el número de puestos de elección popular a definir por los ciudadanos, pues estarán en juego al menos 18 mil 930 plazas, de las cuales tres mil 800 serán de jueces federales y estatales; 500 diputados federales, 17 gobernadores, mil 98 diputados estatales y 13 mil 515 regidores y síndicos de 30 de las 32 entidades federativas.

Cuando un grupo de senadores, encabezados por el morenista Javier Corral, comenzaron a impulsar la reforma constitucional para modificar la fecha de la elección judicial, Ignacio Mier informó que no había planes para abrir sesiones extraordinarias.

El 21 de abril Ignacio Mier aseguró que no habrá ninguna reforma constitucional más en lo que resta de este periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, y aclaró que no habrá cambios constitucionales para modificar la fecha de la elección de los juzgadores federales, porque no hay consenso en ese tema.

Añadió entonces que no existe tampoco indicación presidencial de que se abra un periodo extraordinario para aprobar una reforma de ese tipo.

Sin embargo, ayer aceptó que la posibilidad está abierta.