Quitar el micrófono no resuelve la delincuencia: Kenia López

En referencia al apagón de micrófono que aplica en el Senado su homóloga Laura Itzel Castillo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se comprometió a impulsar un diálogo plural y respetuoso hacia todas las voces, cuando le corresponda conducirlo en la Comisión Permanente.

Que tú quieras callar a un legislador, eso no vuelve a los delincuentes buenos; que tú quieras cerrarle el micrófono a un legislador, eso no hace que el crimen organizado deje de mandar, lamentablemente, en muchos territorios de nuestro país”, afirmó la parlamentaria en conferencia de prensa.

La presidenta de los senadores, de la bancada de Morena, les ha cerrado el micrófono a los legisladores de Acción Nacional cuando, a su juicio, se separan del tema para el cual se les otorgó la tribuna o el uso de la voz.

En la sesión del miércoles anterior, en la apertura de la Comisión Permanente, la morenista Laura Itzel Castillo hizo que se apagara el micrófono en el momento en que el senador Ricardo Anaya señalaba que en el actual receso legislativo habrá que centrar la agenda en romper el vínculo del poder público con la delincuencia organizada, al tiempo que se refería a la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos del gobernador con licencia Rubén Rocha.

Laura Itzel Castillo. Senado

La práctica de cerrar el micrófono a los representantes de la oposición se ha venido extendiendo en la Cámara Alta.

Por reglamento, las discusiones de la Comisión Permanente recaen en la presidencia y vicepresidencias de la Mesa Directiva, a la cual pertenecen, respectivamente, la senadora Castillo y la diputada López Rabadán.

Para que lo malo se acabe, para que lo positivo, lo bueno, la prosperidad y la legalidad florezcan en este país, se necesita escuchar a todas y a todos, respetarnos entre todas y entre todos”, afirmó la diputada de Acción Nacional.

Al fijar postura en torno a la acusación en contra de 10 políticos y funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, la parlamentaria de oposición consideró que el caso constituye una prueba de fuego para todas las instituciones del Estado mexicano, y particularmente para el Poder Judicial.

Kenia López vs. "Apagón de Micrófono" Conducción de la Comisión Permanente | Mayo 2026 Compromiso de Mesa Directiva "Diálogo plural y respetuoso hacia todas las voces" Contexto en el Senado Incidente: Laura Itzel Castillo (Morena) cerró micrófono a Ricardo Anaya (PAN). Argumento: Se aplica cuando los legisladores se separan del tema en tribuna. Tendencia: Práctica en aumento contra la oposición en la Cámara Alta. Señalamientos Críticos Prueba de Fuego: El caso de funcionarios vinculados al narco reta a las instituciones. Poder Judicial: Oportunidad de demostrar independencia ideológica. Sinaloa: Alerta sobre omisiones institucionales ante denuncias previas en el estado.

Es una prueba de fuego para las instituciones mexicanas. No se debe acompañar, proteger, no se debe simular ante un hecho como este (…) Espero que este reto lo pasemos como nación, en positivo”.

Comentó que lo expuesto en el documento del Departamento de Estado respecto al comportamiento que los funcionarios habrían tenido “es algo que nunca se había vivido, nunca, no hay un registro de un gobernador en funciones que haya sido señalado con esta magnitud”.

Recordó la diputada López Rabadán que se acumularon señales que en su momento fueron ignoradas sobre lo que sucedía en Sinaloa; se refirió a las denuncias del diputado federal Mario Zamora y de liderazgos como Paola Gárate, así como a las que dirigencias partidistas hicieron ante la OEA por la presunta intervención del narco en la elección de 2021 y al asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Me parece que también es un gran reto para el Poder Judicial. Es la oportunidad de saber si los jueces están del lado de la legalidad o del lado de alguna posición ideológica. Es una etapa crítica para nuestro país en términos de instituciones”, consideró.

“Lo que hoy enfrentamos también es consecuencia de una lamentable omisión institucional”, lamentó.

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