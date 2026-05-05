Monreal presenta balance del segundo año de ejercicio legislativo

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, presentó el balance de los trabajos legislativos correspondientes al segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, en el que destacó un intenso ritmo parlamentario reflejado en la aprobación de reformas constitucionales, nuevas leyes y modificaciones a distintos ordenamientos federales.

De acuerdo con el documento, durante el periodo se llevaron a cabo 48 sesiones ordinarias, con un tiempo acumulado de trabajo en el Pleno de 140 horas con 40 minutos, lo que evidencia —según se subraya— la continuidad de la actividad legislativa y la discusión de temas prioritarios en la agenda nacional.

En ese lapso, el Pleno aprobó 62 dictámenes de ley o decreto. De este total, cuatro correspondieron a reformas constitucionales, dos a la expedición de nuevas leyes y 56 a reformas a leyes vigentes y decretos, lo que marca una tendencia hacia la actualización del marco jurídico en diversos sectores.

El informe precisa que, en términos de productividad legislativa, se presentaron mil 273 iniciativas, mismas que fueron turnadas a comisiones para su análisis, discusión y eventual dictaminación. Del total, siete iniciativas provinieron del Ejecutivo federal; 15, de senadoras y senadores de la República; 29, de congresos locales; y mil 222 fueron promovidas por diputadas y diputados federales.

Asimismo, se recibieron 37 minutas enviadas por la Cámara de Senadores. De estas, 34 fueron turnadas para efectos del Apartado A del artículo 72 constitucional, dos al Apartado D y una al Apartado E, lo que implica distintos procesos de revisión y aprobación dentro del procedimiento legislativo.

En materia de control parlamentario y posicionamientos políticos, se dio cuenta al Pleno de 467 proposiciones con punto de acuerdo presentadas por legisladoras y legisladores. A la par, se aprobaron 13 acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara, de los cuales 12 correspondieron a la Junta de Coordinación Política y uno a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El documento también da cuenta de la realización de sesiones de carácter solemne y protocolario, entre ellas la apertura del periodo ordinario del Congreso General, así como conmemoraciones relevantes como el aniversario de la promulgación de la Constitución, el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día del Ejército y el Día Internacional de la Mujer, entre otras fechas emblemáticas.

Entre las reformas y leyes aprobadas durante este periodo destacan modificaciones en materia de derechos de las mujeres, particularmente en el fortalecimiento del marco legal para garantizar una vida libre de violencia; ajustes al Código Penal Federal relacionados con delitos como el acoso y el abuso sexual; y reformas orientadas a la protección de niñas, niños y adolescentes, incluyendo disposiciones vinculadas con entornos digitales, ciberacoso y protección de datos personales.

También se aprobaron cambios en materia ambiental y de desarrollo sustentable, como reformas a la Ley General de Cambio Climático y disposiciones relacionadas con la gestión ambiental y la protección de ecosistemas. En el ámbito económico, se avalaron modificaciones para impulsar la competitividad, el desarrollo de infraestructura estratégica y el fortalecimiento de sectores productivos.

En el rubro social, se incluyeron reformas en materia de salud, educación, vivienda, seguridad social y apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad, así como disposiciones para fomentar el empleo, incluyendo medidas orientadas al primer empleo de jóvenes y la inclusión de personas con discapacidad.

El informe resalta también la aprobación de reformas laborales, entre ellas aquellas vinculadas con la reducción de la jornada laboral y la actualización de derechos de las personas trabajadoras, así como cambios en la legislación sobre turismo accesible, cultura física y deporte adaptado.

Adicionalmente, se avalaron modificaciones en materia administrativa y fiscal, así como ajustes a la legislación en temas de transparencia, rendición de cuentas y coordinación entre distintos órdenes de gobierno.

Ricardo Monreal Ávila sostuvo que los resultados alcanzados reflejan “el compromiso de la LXVI Legislatura con la transformación del país, la justicia social y el fortalecimiento del Estado de derecho”. Señaló que el trabajo legislativo ha estado enfocado en atender demandas sociales prioritarias y en construir consensos para avanzar en reformas de fondo.

El coordinador parlamentario subrayó que, pese a la pluralidad política al interior del Congreso, se logró mantener un ritmo constante de trabajo mediante el diálogo y la negociación entre las distintas fuerzas políticas.

Finalmente, reiteró que el grupo parlamentario que encabeza continuará impulsando una agenda legislativa orientada a consolidar cambios estructurales en beneficio de la población. “Seguiremos legislando con responsabilidad, apertura y vocación de servicio para contribuir a un México más justo, incluyente y próspero”, afirmó.