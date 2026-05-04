Renuncia de Yunes abre choque interno y recrudece críticas en el PRI

El PRI recriminó al diputado Héctor Yunes Landa su anuncio de dimisión al partido tras más de 40 años de militancia y acusar al dirigente nacional Alejandro Moreno de tener secuestrado al tricolor. Acusa que la acción del legislador es calculada porque buscaba de nuevo ser enlistado para una plurinominal federal.

A través de Jorge Meade, secretario nacional de Organización del CEN del PRI, la renuncia de Héctor Yunes Landa al partido no responde a principios ni a dignidad, sino a ambición y cálculo político. En un posicionamiento público, sostuvo que el exmilitante veracruzano abandona al tricolor porque “no le dieron ni le garantizaron lo que quería”, y porque busca asegurar una nueva diputación plurinominal antes de que los tiempos legales se lo impidan.

Meade señaló que, cuando la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno impulsó a Yunes para ser nuevamente diputado plurinominal, este no cuestionó al presidente del partido. “Hoy patea la mesa”, dijo, al acusar que el exlegislador intenta “lavarse la cara golpeando al PRI y al presidente”.

El integrante del Comité Ejecutivo Nacional afirmó que Yunes “está construyendo otro partido” mientras descalifica al tricolor, y que su salida no representa la pérdida de un cuadro indispensable. “Se va alguien que entendía la lealtad mientras se le concediera lo que pedía, y eso los veracruzanos lo saben”, expresó.

Meade aseguró que hubo respaldo y atención para Yunes durante su militancia, y que él mismo fungió como conducto para atenderlo. Por ello, calificó como “mentiras” los señalamientos del exmilitante sobre falta de apoyo. “El PRI le dio todo y hoy responde con ingratitud”, afirmó.

El dirigente priista defendió la actuación de Alejandro Moreno, a quien describió —según su propio posicionamiento— como un presidente que enfrentó circunstancias inéditas para el partido “con valor y gallardía”.

Finalmente, Meade sostuvo que la renuncia de Yunes “limpia” al PRI, al considerar que el partido puede equivocarse, pero no traicionar principios y convicciones. “Héctor Yunes se va por la puerta de atrás, eso él lo sabe”, concluyó.

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