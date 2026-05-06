Elección judicial se perfila para 2028; Morena alista periodo extraordinario

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que, de concretarse el periodo extraordinario para modificar la fecha de la elección judicial, éste se realizaría a finales de mayo.

Recordó que la iniciativa presentada por representantes de Morena ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro y que contiene cambios relacionados con el Poder Judicial y la definición de sus integrantes.

En entrevista, el jefe de la bancada de Morena dijo haber adelantado en sus acercamientos con los coordinadores de los diputados sobre esa eventual reforma y un periodo extra que podría darse entre los días 20 y 30 de mayo.

“Yo aquí he avanzado mucho y seguramente la semana que entra tomaremos una definición. No sólo es el cambio de la fecha (de la elección de juzgadores) del 2027 al 2028, sino hay (modificaciones a) 10 artículos (de la Constitución) más que el grupo de compañeros diputados y senadores le planteó a la Cámara de Diputados”, precisó.

Anunció el líder de la mayoría que esta semana hablará con la consejera jurídica Luisa María Alcalde para conocer su evaluación sobre la iniciativa, y que este jueves los legisladores de Morena, PVEM y PT asistirán a Palacio Nacional.

Confirmó el diputado Monreal que la mandataria federal recibirá a diputados y senadores de las tres bancadas oficiales la tarde de este 7 de mayo, en ocasión del fin del periodo de sesiones y que hablarán los coordinadores parlamentarios de los tres partidos en ambas cámaras.

Comentó Monreal que la presidenta Sheinbaum les dará un mensaje y que la cita del encuentro es a las 13 horas en Palacio Nacional.

El jefe de los diputados morenistas compartió los detalles del encuentro de esta tarde cuando se le preguntó sí ya había una definición sobre el acuerdo extraordinario al que incluso se sumaron yo los legisladores de Acción Nacional para apuntalar una reforma contra la intervención del crimen organizado en las elecciones.

“Estamos en eso. Mañana tenemos reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum a las 13 horas. Vamos a una visita de cortesía en donde analizaremos con ella los resultados de la agenda legislativa. Es una visita entre poderes”, informó.

Reseñó haber conversado sobre la posibilidad del periodo extra con los coordinadores Elías Lixa (PAN), Reginaldo Sandoval (PT), Carlos Puente (PVEM) e Ivonne Ortega (MC).

A pregunta expresa respecto a la postura de los petistas y los verdes sobre esta reforma, el diputado Monreal respondió que “ellos no tendrían inconveniente que se convocara para el aplazamiento o para otros temas que contuviera la reforma judicial, pero hay que ponernos de acuerdo también con el contenido de la reforma”.