Entre protestas, Marx Arriaga regresa a Ciudad Juárez tras salir de la SEP

Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llegó este miércoles a Ciudad Juárez, donde fue recibido por un grupo de manifestantes que cuestionaron su gestión al frente de los libros de texto gratuitos y rechazaron su regreso a la frontera.

Los inconformes se concentraron alrededor de las 10:30 horas en el Aeropuerto Internacional Abraham González. Con cartulinas y consignas, expresaron su desacuerdo con el exfuncionario. Entre los mensajes se leía: “Los libros de texto son de todos, no tuyos”, “Las mujeres también somos heroínas” y “Fuera Arriaga, fuera de Juárez, no te queremos aquí”.

Arriaga señaló que su intención es reincorporarse a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde cuenta con una plaza como profesor investigador. Indicó que se ausentó de la institución mediante una licencia sin goce de sueldo para desempeñarse en la SEP.

El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Hugo Gutiérrez Dávila, informó que Arriaga efectivamente contaba con licencia sin goce de sueldo en la UACJ y precisó que será la propia universidad la que determine su situación administrativa y académica.

Marx Arriaga abandonó las instalaciones de la SEP luego de que fuera notificado de su despido. Cuartoscuro

Durante su gestión en la Dirección General de Materiales Educativos, Arriaga fue uno de los responsables del rediseño de los libros de texto gratuitos impulsado por el gobierno federal, proceso que generó controversia en distintas entidades.

En Chihuahua, autoridades estatales y legisladores han manifestado en diversas ocasiones su rechazo a los contenidos de los nuevos libros de texto, al considerar que incluyen una orientación ideológica. En la entidad incluso se suspendió temporalmente la distribución de los ejemplares mientras se resolvían recursos legales relacionados con su contenido.

Actualmente, los tres poderes del estado de Chihuahua son encabezados por representantes del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos integrantes han mantenido una postura crítica frente al rediseño de los materiales educativos federales.

Arriaga estuvo en oficinas de la SEP 4 días

Arriaga salió ayer de las instalaciones de la SEP tras cuatro día de permanecer al interior luego de que el viernes fuera notificado de cambios en su plaza, por lo que dejaría de ser el titular de la Dirección General de Materiales Educativos a partir del pasado lunes.

El viernes, Arriaga fue abordado por un grupo de policías y funcionarios de la SEP que le solicitaron que saliera de las instalaciones, sin embargo, el exfuncionario se negó y se mantuvo al interior de las oficinas hasta el lunes.

Ciudad de Mexico 13 de febrero de 2026Conferencia de prensa de Marx Arriaga Navarro de la DirecciÃ³n General de Materiales Educativos donde hablo de que la SecretarÃ­a de EducaciÃ³n PÃºblica le pidio la separacion de cargoFoto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

Arriaga señaló que no había sido notificado por escrito de su despido y que saldría de las oficinas hasta que le fuera entregado el documento, lo que sucedió ayer por la tarde.

En tanto, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció a Nadia López como nueva directora de general de Materiales Educativos el lunes, mientras Arriaga aún permanecía dentro de las instalaciones de la SEP.

RLO