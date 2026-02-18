Dania Ravel niega acusaciones sobre monto de liquidación en el INE

La consejera electoral Dania Ravel rechazó las acusaciones del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien aseguró en su cuenta de X que ella y los consejeros Claudia Zavala y Jaime Rivera recibirán 7.5 millones de pesos cada uno al concluir su encargo en el Instituto Nacional Electoral, el próximo 4 de abril.

Un lanón se van a llevar… Casi 23 millones por los tres. Ahora se entiende por qué defendían tanto al PAN, había que conservar los privilegios”, escribió el legislador, y remató: “Qué bueno que ya se van”.

Aunque no fue etiquetada directamente, Ravel respondió que el monto señalado “no corresponde con la liquidación que nos corresponde”, y sostuvo que puede verificarse en el artículo 582, fracción V, del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE.

Añadió que las consejerías electorales “tenemos derecho a una liquidación cuando terminamos nuestro encargo”, al tratarse de derechos laborales que también son derechos humanos.

La consejera señaló además que no podrá acceder a la liquidación que por ley le correspondería, debido a que continúa un Procedimiento de Responsabilidades Administrativas iniciado por el Órgano Interno de Control del INE, derivado —afirmó— de una queja “infundada” presentada por el propio Gutiérrez Luna.

Ravel defendió su actuación en el Consejo General y subrayó que sus votos y posicionamientos son públicos, al tiempo que recordó que las y los consejeros tienen restricciones constitucionales, como la prohibición de ocupar otro empleo y de asumir cargos públicos durante dos años tras concluir su mandato.

Investigan a los tres consejeros

El Órgano Interno de Control del INE investiga precisamente a Ravel, Zavala y Rivera por la decisión tomada en 2021 de posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, ante la falta de recursos y en espera de resoluciones del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, tras una denuncia presentada por Gutiérrez Luna.

Me han instruido algunos procedimientos. Hoy estoy en uno por la forma en que voto. Si nos llegan a sancionar, nos sancionarán por decir y pensar lo que creemos. La democracia se construye con valores y convicciones, y yo seguiré ejerciendo mi libertad con ética”, sostuvo entonces la consejera Ravel.

Por su parte, Jaime Rivera calificó de “inadecuada e ilegal” la intervención del OIC en decisiones de carácter electoral. Señaló que este órgano carece de competencia legal para revisar votos emitidos por el Consejo General y advirtió que el procedimiento podría constituir un acto de intimidación.

Permitir que el Órgano Interno de Control intervenga en decisiones electorales significa una intromisión prohibida por la ley y un riesgo para la autonomía del INE. Si se normaliza, cada acuerdo del Consejo podría convertirse en motivo de sanción”, alertó entonces.

RLO