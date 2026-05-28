Omar Alejandro López rinde protesta formal en el Senado como suplente de Enrique Inzunza

En el marco del periodo extraordinario de sesiones, Omar Alejandro López Campos rindió protesta formal ante la Mesa Directiva del Senado de la República como suplente del legislador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

López Campos, quien se desempeñaba como secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa, asume el escaño de manera temporal luego de que la Cámara Alta aprobara una licencia exprés solicitada por Inzunza.

De acuerdo a ABC Noticias, este relevo político cobra relevancia debido a que el nuevo senador es identificado como ahijado político de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa.

La incorporación de López Campos también permite a la bancada de Morena y sus aliados mantener el total de sus integrantes presentes para la votación de reformas constitucionales clave, evitando que la ausencia física de Inzunza quien no acudía de manera regular al pleno desde hace un mes pusiera en riesgo la mayoría calificada requerida por el partido.

Inzunza solicitó licencia este jueves

A un mes de que las autoridades de Estados Unidos solicitaron su aprehensión con fines de extradición, con el cargo de estar coludido con el Cártel de Sinaloa, el senador morenista, Enrique Inzunza, solicitó licencia para separarse de su cargo legislativo.

Sin embargo, decidió hacerlo desde el refugio del propio Senado, pues según su versión, está en las oficinas de la institución desde ayer.