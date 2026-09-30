Edgar Amador defiende en la Cámara de Diputados cifras económicas, Pemex y Paquete Económico 2027

Entre acusaciones de “narcopolíticos” y “narcoconsumidores”, la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, se convirtió en un intercambio de señalamientos entre Morena y el PAN; el huachicol fiscal, los presuntos vínculos con el crimen organizado y exigencias de transparencia sobre las investigaciones que involucran a personajes políticos, marcaron la jornada.

Al subir a Tribuna, entre gritos, rechiflas, pancartas y hasta un estandarte con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda defendió los resultados económicos del Gobierno federal, como parte de la Glosa del Segundo Informe de la titular del Ejecutivo, y sostuvo que México “avanza hacia una nueva etapa de inversión y expansión productiva”.

Edgar Amador Zamora aseguró que la economía mexicana mantiene condiciones para crecer, pese a la incertidumbre internacional, y destacó que la estrategia gubernamental contempla más de mil 500 proyectos de inversión en energía, transporte, agua, vivienda e infraestructura, que en conjunto representan más de 5.6 billones de pesos durante la actual administración.

Presumió que, entre enero y junio de 2026, las obras de infraestructura pública crecieron 28 por ciento anual y que la inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones acumularon un incremento de 28 por ciento hasta julio pasado.

También defendió el desempeño económico del segundo trimestre, cuando el Producto Interno Bruto creció 2.1 por ciento anual, y destacó que el Indicador Global de la Actividad Económica registró en julio un avance de 3.4 por ciento.

“Estamos avanzando hacia una nueva etapa de inversión y expansión de la capacidad productiva. Para elevar nuestro crecimiento potencial necesitamos invertir más, mejorar la infraestructura, fortalecer la provisión de energía y agua, reducir los costos logísticos y aprovechar plenamente nuestra integración comercial con el mundo”, expuso.

La exposición económica quedó desplazada por los reclamos de la oposición sobre el presunto desvío de combustibles y las investigaciones relacionadas con funcionarios y políticos.

El panista Federico Döring abrió el frente de las acusaciones. Aunque reconoció la trayectoria del secretario, le reprochó formar parte de un Gobierno al que calificó de estar rodeado de “huachicoleros” y “bandidos”.

“Es un buen funcionario, es un buen ciudadano, pero desafortunadamente está en un gobierno de huachicoleros y rodeado de muchos bandidos”, lanzó.

El también vocero de la bancada blanquiazul retomó los compromisos que, aseguró, Hacienda había asumido desde septiembre de 2025 para impulsar el crecimiento mediante la inversión y la infraestructura, y sostuvo que no se han cumplido.

El momento más ríspido llegó cuando cuestionó al funcionario por la falta de información sobre el huachicol fiscal y los señalamientos contra personajes como Amílcar Olán y el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Döring entregó al secretario informes de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de la administración actual, con los que buscó evidenciar que el tema del contrabando de combustibles había sido reportado anteriormente y que, a su juicio, dejó de transparentarse.

Además, exigió una respuesta sobre las pérdidas económicas que atribuyó a esta práctica, que estimó en cerca de 600 mil millones de pesos.

“Queremos una sola respuesta”, insistió, al demandar que Hacienda informe quiénes son los responsables y qué acciones se han emprendido para frenar el robo de combustibles y el presunto fraude fiscal.

Las acusaciones provocaron gritos y rechiflas de Morena, que respondieron desde sus curules.

La diputada morenista Antares Vázquez arremetió contra los panistas y los acusó de acudir a la tribuna bajo los efectos de las adicciones.

“Usted disculpe, secretario, que algunos narcoconsumidores vengan aquí a vomitar, probablemente derivado del estado mental por sus adicciones”, expresó, mientras legisladores de Morena coreaban: “¡Aplíquenle antidoping!”.

Ello, al tiempo que defendió el desempeño económico de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y aprovechó para asegurar que los creadores y los que dieron origen al llamado “huachicol fiscal”, fueron los “prianistas”.

“Los inventores del huachicol fiscal fueron los del PRI, con la reforma energética de Peña”, acusó, al sostener que ese modelo permitió los esquemas de introducción irregular de combustibles.

Los ánimos se encendieron nuevamente el salón de sesiones, el cual, lució con menos de la mitad de los 500 legisladores que componen la Cámara Baja. En muchos casos las curules fueron ocupadas por asesores.

Entre los reclamos de priistas y panistas, Vázquez Alatorre insistió en que la oposición pretende responsabilizar al actual Gobierno sin presentar pruebas.

“Creen que sin pruebas y sólo con narrativas quieren venir a endilgar. Pero ya los conocemos y el pueblo de México también los conoce”, remató.

Secretaría de Hacienda rechaza acusaciones de “huachicol fiscal”

Ante los señalamientos de que desde este gobierno se ha permitido el huachicol fiscal, lanzadas por Acción Nacional, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, rechazó tales acusaciones y aseveró que la actual administración está comprometida con “atacar todo tipo de contrabando” al que calificó como un cáncer “que lacera las finanzas públicas”.

“Estoy en absoluto desacuerdo con lo que usted nos señaló, diputado Döring. Empezando con sus adjetivos”, recalcó, al tiempo que aseguró que “está dispuesto a la conversación y al diálogo” para resolver el problema que le ha dejado al país pérdidas por más de 600 mil millones de pesos.

Agregó que, junto con las propuestas de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el 2027, el gobierno “mantiene su compromiso, desde la Secretaría de Hacienda, la Agencia Aduanal y el SAT, de conseguir los recursos para proveer los bienes y servicios para la población”. Dijo que “ofenden mucho las acciones que llevan a la evasión y elusión fiscal”.

Y para enfrentarlo, recordó que se ha propuesto en el Paquete Económico 2027 una modificación al IEPS para aumentar la trazabilidad y la transparencia fiscal.

Recordó que se encuentra el proyecto en la cámara “y para ser consecuente y estoy seguro que usted lo será, diputado Federico Döring, apoyará la propuesta que hemos hecho a esta cámara a la Ley de Egresos, porque persigue lo que usted indica: transparencia, trazabilidad en el mercado de hidrocarburos y en otros mercados”, agregó.

Pemex y CFE en el centro de la discusión: Amador Zamora asegura que hay avances

En segunda ronda, al secretario se le cuestionó respecto a la operatividad de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Emilio Suárez Licona, diputado por el PRI, cuestionó que para sostener los ingresos públicos que se solicitan para el 2026, el país requiere de más empresas invirtiendo y más trabajadores con empleos formales, así como del incremento en la producción de Pemex.

Señaló que para 2024 proyectaron una producción de casi 2 millones de barriles diarios; para 2025, 1.9, pero, dijo, “las metas no se cumplieron”.

“En 2027 calculan 1.8 millones. ¿Qué cambió para ser creíble esa promesa? El petróleo que no se produce tampoco paga las cuentas”, remarcó.

Acción Nacional acusó por su parte que se ha dejado de invertir en extracción y producción.

“Prometieron rescatar a Pemex, y mírenlos a ustedes, aumentar la producción y alcanzar la soberanía estratégica, pero se tiene el nivel de extracción de crudo más bajo de la historia, con un millón 30 mil barriles de crudo, e ingresos por venta de crudo al extranjero 34 por ciento. ¿Dónde está ese rescate?”, lamentó la panista Noemí Luna Ayala.

“Son unos incompetentes que no se atreven a romper el pacto. Le pedimos que no nos venga a recitar poesías, como el año pasado. Hoy le pedimos rendir cuentas, las cuentas que se le deben dar al país”, lanzó.

“Lamento que Sor Juana no sea suficiente para mostrar elegancia en el debate público. Si Sor Juana no es suficiente, no sé qué sea suficiente”, respondió el secretario de Hacienda a la panista.

Ello, al asegurar que a la fecha se tiene una reducción del 70 por ciento en el servicio de la deuda a Petróleos Mexicanos.

Además, dijo que el saldo de la deuda pública de la empresa se redujo en 45 por ciento. Por primera vez en 12 años, hubo una mejoría en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, resultado de acciones coordinadas con la Secretaría de Energía y la propia empresa.

Sin embargo, reconoció que la condición necesaria para que la empresa camine y se enfile a una senda de mejoría operativa “como la que usted sugiere, diputada Luna, es justamente quitarle la carga financiera, que mantuvo durante años, para que Pemex se pueda abocar a la mejoría de resultados”.

“Desde el punto financiero y operativo, lo que estamos viendo en Pemex es una mejoría y un éxito incuestionable”, concluyó, en medio de porras de legisladores de la bancada guinda y aliados, para finalizar los trabajos con los que inició la Glosa.

El presidente de la Mesa Directiva dictó un receso de 15 minutos, luego de los cuales, el secretario de Hacienda detalló los alcances del Paquete Económico 2027 que prevé un gasto de más de 10.6 billones de pesos, y una apuesta centrada en elevar los ingresos sin crear nuevos impuestos, mediante el combate a la evasión fiscal, en medio de la presión que enfrenta el gasto público.

La exposición abrió un nuevo enfrentamiento, por el huachicol fiscal.

Estandarte emulando a Hidalgo

Al arranque de la jornada, que ya cumple más de seis horas, como un émulo del Cura Hidalgo, el diputado del Partido del Trabajo, José Antonio López Ruiz, subió a la tribuna con un estandarte que mostraba a Claudia Sheinbaum con la banda presidencial terciada.

La imagen provocó rechiflas de la oposición y vivas de los legisladores oficialistas, que corearon: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

Ello, en medio de las diferencias entre Morena y el PT por la selección de coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027 y las advertencias de una posible ruptura de la coalición.

Pese a las tensiones, López Ruiz defendió las cifras presentadas por el secretario y aseguró que su designación por parte de la presidenta fue una decisión acertada.