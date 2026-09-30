Crónica: La pena de Ricardo Monreal con el secretario Amador

El mal augurio que hace una semana compartió el coordinador Ricardo Monreal se cumplió ante el primer secretario de Estado que acudió a la Cámara de Diputados a comparecer.

Y es que el pleno vacío del Palacio Legislativo de San Lázaro ya es parte de la normalidad. Al grado que, cuando la oposición reclamó la asistencia de varios integrantes del gabinete en la máxima tribuna, como parte del análisis del informe de gobierno, el líder de la mayoría argumentó que le daba pena que los funcionarios se quedaran solos.

Porque las sesiones a distancia que, en tiempos de pandemia, eran una necesidad sanitaria, se hicieron costumbre y con éstas, el ausentismo parlamentario.

Por eso, la mañana de este miércoles, el diputado Monreal hizo este llamado: “Nos quedan 11 meses de responsabilidad. Disfrútenlos. Y vengan a sesiones porque ese es nuestro principal propósito”.

Lamentó el exgobernador zacatecano que ahora anden todos los legisladores apurados por garantizar su reelección, pero falten a las asambleas. “Les pregunto ¿por qué no vienes a sesión? No, es que tengo, me dicen algunos, una comida con un secretario. Y no, lo principal es venir a sesiones. Yo aquí vivo prácticamente hasta sábados y domingos.”

A pesar del consejo del líder parlamentario, sus compañeros volvieron a fallar. Y lo hicieron en la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Aprovechando el receso, diputados de todas las bancadas se dieron a la fuga. La irresponsabilidad fue tal que hubo un momento en que el diputado presidente Raúl Bolaños se quedó solo frente al desolado pleno de los diputados fantasma.

El diputado Manuel Luna de MC ventiló el ausentismo de Morena, del PVEM y del PT. “Es una falta de respeto que no estén aquí acompañando a un secretario de primer nivel del gobierno del Estado, salvo los pocos que están presentes. Pero me refiero a todas esas sillas vacías. Valdría la pena que revisáramos si hay quórum”.

En el mismo sentido se pronunció el priista Mario Zamora: “Con la relevancia y la responsabilidad que el secretario tiene, es una pena que tantos compañeras y compañeros diputados no estén hoy aquí, secretario. Y qué pena que quienes se dicen sus compañeros y que comparten un movimiento no lo acompañen”.

Molesto, el líder de los morenistas y presidente de la Junta de Coordinación Política puso sobre la mesa una de las reformas pendientes del Congreso mexicano: "al que falle, se debe de descontar el día”.

Admitió el diputado Monreal que efectivamente algunos ya habían abandonado la Cámara. Y balconeó el modus operandi que se ha hecho común: “Pasan lista y se van. Y hay que revisarlo en la Junta; hay que ver un mecanismo para que, a medida que vaya transcurriendo la audiencia o la sesión, también se pase lista, para que a los que estén ausentes se les descuente el día