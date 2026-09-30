Lord Lamborghini puede retomar su curul en el Congreso de Coahuila: TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Antonio Flores Guerra, diputado del Congreso de Coahuila conocido como “Lord Lamborghini” y protagonista de diversos hechos conflictivos, está habilitado para retomar su curul a partir del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones.

Por unanimidad, con voto concurrente de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, la Sala Superior revocó parcialmente la sentencia de la Sala Monterrey al considerar incorrecta su interpretación sobre la duración de la suplencia de Fernando Rodríguez González.

El conflicto comenzó después de que Rodríguez González solicitó incorporarse como diputado suplente ante las inasistencias de Flores Guerra registradas el 28 de abril y el 4, 12 y 19 de mayo. El 9 de junio, la Junta de Gobierno del Congreso acordó su incorporación y estableció que el propietario podría reincorporarse en septiembre.

El suplente impugnó posteriormente esta determinación. El Tribunal Electoral de Coahuila consideró que se había afectado su ejercicio efectivo del cargo al dejar de convocarlo y suspender el pago de dietas. La Sala Monterrey interpretó después que la suplencia debía prolongarse hasta el periodo ordinario iniciado en septiembre.

Sin embargo, la Sala Superior, a propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, estableció que la expresión “hasta el periodo ordinario inmediato”, contenida en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de Coahuila, significa que la suplencia puede comenzar durante el periodo en que se generan las ausencias, mantenerse durante el receso legislativo y concluir cuando inicia el siguiente periodo ordinario.

Así, la suplencia de Rodríguez González pudo mantenerse durante julio y agosto, pero terminó al comenzar el segundo periodo ordinario de sesiones en septiembre, por lo que Flores Guerra quedó habilitado para ejercer nuevamente la diputación.

El TEPJF aclaró que su sentencia no determinó si las inasistencias del legislador estuvieron justificadas, ni resolvió la validez de suspensiones dictadas en juicios de amparo o la procedencia de remuneraciones durante el receso.