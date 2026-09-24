Adiós al "sin moverle ni una coma": diputados acuerdan negociar cambios a iniciativas presidenciales

La Cámara de Diputados retomará su facultad constitucional de meterle mano al presupuesto y a las iniciativas de reforma, al devolverle a las comisiones legislativas la tarea de analizar y aprobar reservas que modifiquen el proyecto original.

Esta práctica se suspendió hace ocho años en San Lázaro, ante la instrucción de "no moverle ni una coma" a las propuestas presidenciales, generando entre la oposición la crítica de que el Congreso se había convertido en una “oficialía de partes”.

En un encuentro con reporteros, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), informó este jueves que existe la decisión entre los coordinadores de las bancadas para que las reservas sean desahogadas en el proceso de dictamen que las comisiones realizan, antes de la discusión y votación en el Pleno de los diputados.

El jefe de la diputación de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó la determinación de retomar esta práctica y la disposición de la mayoría para construir acuerdos: “Sí hay esa intención de mejorar. Este periodo va a ser muy pesado. Estamos por revisar algunos de los instrumentos jurídicos que nos han propuesto y estamos por iniciar el proceso de discusión de leyes importantes. Entonces en todas ellas, en las comisiones, vamos a intentar mejorar, enriquecer y profundizar el propósito de estas leyes”.

Cuestionado respecto a si además de la presentación de reservas en comisiones existe margen para cambiar el contenido de los proyectos e incluir propuestas de la oposición, el también presidente de la Junta de Coordinación Política planteó: “Sí hay esa intención, no solo del derecho al pataleo (...); cuando sean viables, procedan, no distorsionen el propósito para el cual estamos legislando una materia o una intención, sí podrá incorporarse proposals de los compañeros que forman parte de otros grupos parlamentarios”.

Espera Bolaños debate más ágil

Al manifestar su confianza de que esta mecánica permitirá la construcción de más acuerdos, el legislador por Oaxaca adelantó que de esa manera comenzarán a analizarse y a aprobarse las iniciativas que integran el Paquete Económico 2027 en las comisiones de Hacienda y de Presupuesto.

“Si nosotros desahogáramos la mayor cantidad de reservas dentro de las comisiones, podríamos llegar al Pleno en un momento mucho más ágil de debate”, confió Bolaños-Cacho Cué.

“Muchas de las compañeras y compañeros que presentan una reserva en el Pleno la pudieron haber presentado en la comisión, que es donde se debe de dar el estudio profundo de cada dictamen por la naturaleza del parlamento y que, desgraciadamente, lo hemos dejado de hacer”, expuso el diputado presidente.

Desde 2019 se frenó la práctica legislativa de aprobar en las comisiones los cambios tanto al proyecto de presupuesto como a las iniciativas presidenciales, generando prolongadas discusiones en la asamblea para la presentación infructuosa de reservas por parte de la oposición.

Al informar que se volverá a esa tradición, el diputado presidente confió: “Así se va a hacer en el ejercicio del Paquete Económico, tanto en Miscelánea Fiscal como en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Habrá que mandarle una cafetera a Merilyn Gómez Pozos y a Carol Antonio Altamirano para que puedan aguantar todo el desahogo”.

Bolaños-Cacho enfatizó: “Para eso son las comisiones y ojalá hagan su trabajo con seriedad y nosotros estaremos velando para que cuando llegue al Pleno el debate sea un debate serio, que participen todas y todos los que quieran participar, pero que ya haya un trabajo previo”.