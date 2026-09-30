Alejandro Moreno toma protesta a los Defensores de Zacatecas; los encabeza Fito Bonilla

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, tomó protesta a los integrantes de la estructura Defensores de Zacatecas, encabezados por su coordinador Adolfo “Fito” Bonilla.

El dirigente sostuvo que la prioridad del proyecto radica en la restitución de la seguridad en la entidad. “Y un proyecto serio y responsable, como el de Fito Bonilla, lo va a lograr, porque va a articular a todos”, expresó Moreno al aseverar que “estos cínicos, corruptos y delincuentes de Morena han destruido el país, han destruido Zacatecas”.

Llamado a la alianza opositora

Respecto al panorama electoral y la conformación de frentes políticos, el líder nacional del PRI convocó a las fuerzas opositoras en la entidad, señalando al PAN y al PRD local a consolidar acuerdos institucionales.

“Tenemos mujeres y hombres preparados, sólidos, comprometidos, lo más importante es Zacatecas y es México. Claro que hemos impulsado nosotros la más amplia coalición y alianza en las opciones políticas, pero también con los ciudadanos”, expuso el dirigente, agregando que “pero una vez que consolidemos nuestros acuerdos, vamos todos juntos”.

Adolfo "Fito" Bonilla hizo referencia a los indicadores del INEGI sobre la percepción pública en la entidad. “Los zacatecanos están desanimados y temerosos”, afirmó. Especial

Sobre el liderazgo tricolor en el estado, Moreno afirmó: “Fito Bonilla hoy representa la unidad, la certeza, la visión, la inclusión, que más allá de los colores y de los partidos, el interés es Zacatecas y el que une, el que suma y el que gana es Fito Bonilla”. En el acto hizo un reconocimiento al trabajo del dirigente estatal del PRI, Carlos Peña, a la senadora Claudia Anaya, a Arturo Nahle y a la diputada Fuensanta Guerrero.

Señalamientos sobre la seguridad y postura hacia 2027

Enfatizó las carencias en materia de seguridad que enfrentan los habitantes de la entidad. “Hoy es obligación ser valientes. Hay que decirles a los cínicos y corruptos de Morena que nosotros no les tenemos miedo, que hoy lo que quiere la gente es empleo, es educación, es salud, y es resolver los temas de seguridad. Porque saben que las familias zacatecanas no tienen seguridad”, aseveró.

“Eso es Morena. Es destrucción, incapacidad, es muerte. Por eso hay que sacarlos del gobierno con la fuerza y el voto de la gente. Los criminales destruyen a las familias mexicanas y zacatecanas. Quien permite eso, no quiere a su estado y a su país”, abundó.

Por su parte, el coordinador Adolfo "Fito" Bonilla hizo referencia a los indicadores del Inegi sobre la percepción pública en la entidad. “Los zacatecanos están desanimados y temerosos”, afirmó.

De cara al proceso de 2027, Bonilla manifestó que “no habrá más que dos sopas: o seguimos gobernados por la basura que nos gobierna, o nos decidimos a cambiar las cosas”.