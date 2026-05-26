Sánchez Cordero: Reforma que anularía elecciones atenta contra el principio de certeza

Los argumentos en contra de la reforma que anularía elecciones por injerencia extranjera fueron avalados por la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, al advertir que carece de precisión y certeza.

En el debate de la iniciativa del coordinador de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, en la Comisión de Puntos Constitucionales, también el vicecoordinador de la bancada oficialista, Alfonso Ramírez Cuéllar, se abstuvo de apoyarla.

El dictamen, sin embargo, salió adelante con 28 votos a favor de representantes de Morena, PT y PVEM y nueve en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

El debate se caracterizó por interrogantes de la oposición en torno al por qué de esa iniciativa y en qué casos se aplicaría.

Advertencia de la ministra

Al final, durante la votación, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia y exsecretaria de Gobernación, diputada Sánchez Cordero alertó:

Yo estimo que estamos frente a una norma abierta y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos. Voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza”.

Previamente, en representación de Acción Nacional, la diputada Annia Gómez calificó de “particularmente preocupante” la redacción del artículo 78 TER, fracción sexta, que permite considerar como causal de nulidad cualquier otra conducta que bajo valoración jurisdiccional comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio. Y con ironía preguntó: “¿O sea, te volteó a ver feo, Donald Trump? ¿Anulamos la elección? (…) ¿Qué va a pasar por ejemplo con los observadores internacionales que llegan a nuestro país o como lo hemos hecho los mexicanos en otros países? O sea, lo que quieren es ahora también aislarnos del mundo”.

¿Influencer y tictokeros?

Por MC, la diputada Iraís Reyes también cuestionó la falta de claridad de los alcances de la reforma:

Si el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emite un informe cuestionando la situación de desapariciones en México y ese informe genera conversación pública durante un proceso electoral, ¿alguien podrá argumentar que influyó en las preferencias del electorado y pedir la nulidad de una elección.

No se vayan a ir contra algún influencer o tic toker por conspiracionista…Podrían ser utilizados como argumento para intentar anular una elección. ¡Qué peligroso!”, expuso la parlamentaria de la bancada naranja.

El diputado Aleandro Domínguez del PRI planteó que en la redacción “hay una ambigüedad jurídica brutal, porque no habla ni define qué es intervención extranjera. Violan el principio de taxatividad, violan el principio de certeza jurídica, violan el principio de seguridad constitucional”.

Cuidado con la CIA

Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil, pidió a la oposición no hacerle el juego a los republicanos que usan a México, dijo, como tema electoral, con miras a la renovación legislativa de noviembre próximo.

La intervención extranjera es una realidad en nuestro país y México es un tema que le vende a los republicanos, porque mantener la mayoría en la Cámara de Representantes tiene un objetivo: que no se puede hacer un impeachment a un presidente en funciones como es Donald Trump.

Y quieren utilizar a nuestra nación, porque vende. No se dejen utilizar y que sea nuestro país quien resuelva sus problemas y dejen de hacerle el juego a la CIA”, recriminó la petista

Soberania es prioridad

De Morena, la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano sostuvo que las decisiones sobre el futuro de México correspondan únicamente a su pueblo y que la democracia pierde sentido cuando intereses ajenos influyen en la voluntad popular o lo intentan.

Hoy sabemos que esas amenazas ya no siempre llegan en forma de invasiones o presiones visibles. Hoy pueden manifestarse mediante campañas de desinformación, financiamiento indebido, manipulación digital o cualquier otro mecanismo destinado a alterar la libre decisión de la ciudadanía. Por eso resulta necesario fortalecer nuestras instituciones y cerrar cualquier espacio que permita que actores externos vulneren nuestros procesos democráticos”, argumentó la morenista.

Aval en comisión electoral

Posteriormente, en la Comisión de Reforma Político- Electoral que preside el diputado Víctor Hugo Lobo, se sometió a votación de los cambios secundarios de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, derivados de la reforma constitucional, saliendo adelante con el apoyo de 24 diputados del oficialismo y 10 en contra de la oposición.

La discusión se caracterizó por el reclamo del PAN y PRI por la negativa de la mayoría legislativa a construir una legislación en contra de la presencia del crimen organizado en campañas.

Hubo también recriminaciones respecto a diversos casos de presunta intervención externa en competencias electorales en México. Del PRI, el diputado Eruviel Alonso cuestionó: “Andrés Manuel López Obrador recibió financiamiento público de Venezuela, según consta en expedientes en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sí ha habido intervención. Pero al oficialismo y a este régimen le da miedo legislar cuando nosotros propusimos que le quitaran el registro a los partidos políticos que tuvieran vínculos directos con el crimen organizado o con el narcotráfico”.