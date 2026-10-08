Diálogo entre poderes fortalece la democracia : Carol Antonio Altamirano

Al dar la bienvenida a funcionarios que comparecieron este jueves ante diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, señaló que el diálogo entre las instituciones fortalece la democracia.

Como parte del análisis del paquete económico 2027, asistieron al Salón de Protocolo de San Lázaro los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Carmen Bonilla Rodríguez y Carlos Lerma Cotera.

También estuvieron presentes, en el intercambio de preguntas y respuestas entre los funcionarios y los legisladores de todas las bancadas, Carlos Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria; Ricardo Carrasco Barona, administrador general jurídico del Servicio de Administración Tributaria, y Gary Flores Hernández, administrador general de Recaudación del SAT.

“Este ejercicio fortalece la colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, siempre con pleno respeto a las facultades y responsabilidades de cada uno”, señaló el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena).

“Porque cuando las instituciones dialogan, cuando se escuchan las distintas opiniones y cuando las decisiones se sustentan en información y argumentos, se fortalece nuestra democracia y se contribuye a construir un mejor México”, expuso el legislador morenista.

El presidente de la Comisión dijo hablar en representación de esta y reconoció tanto a sus integrantes como a los funcionarios comparecientes.

Recordó el parlamentario oaxaqueño que corresponde a esta instancia analizar y elaborar los dictámenes de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación 2027.

Dirigiéndose a los visitantes, Antonio Altamirano dijo que la Comisión de Hacienda reconocía en ellos a un equipo con sólida preparación profesional, experiencia, conocimiento especializado y solvencia técnica, “cualidades fundamentales para conducir las responsabilidades que tienen encomendadas en materia de finanzas públicas”.

Les agradeció la disposición de compartir información y atender las inquietudes y preocupaciones de los legisladores.

“Estoy convencido de que tendremos un intercambio respetuoso, abierto y constructivo en el que las preguntas de las diputadas y diputados encontrarán respuestas claras y oportunas”.

Enfatizó que la reunión era resultado de los acuerdos construidos mediante el diálogo, el respeto y la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios representados en esa comisión, y se refirió a cada uno de los seis grupos parlamentarios que conforman la Cámara.

Destacó la disposición de las fuerzas políticas “para alcanzar acuerdos por consenso y desarrollar nuestros trabajos en un ambiente de pluralidad, respeto y responsabilidad institucional”.

Señaló que el paquete económico en materia de ingresos 2027 es uno de los instrumentos más importantes para definir el rumbo de las finanzas públicas de México y garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.

De la propuesta gubernamental, el diputado Antonio Altamirano destacó que plantea responsabilidad y prudencia fiscal al procurar un manejo ordenado de las finanzas públicas; una mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal sin recurrir a una reforma fiscal generalizada; y la orientación de los recursos hacia los programas sociales, de inversión y las prioridades que contribuyen al bienestar de las familias mexicanas.