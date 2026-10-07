Diputados buscan impulsar pagos digitales y reducir uso de efectivo

La Cámara de Diputados busca establecer un nuevo marco jurídico para impulsar el uso de pagos digitales y electrónicos, ampliar la inclusión financiera y avanzar hacia una economía con menor dependencia del efectivo, afirmó el diputado Carol Antonio Altamirano.

Al presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el legislador señaló que, pese a los avances en materia de inclusión financiera y modernización del sistema, una parte importante de las operaciones que realizan los mexicanos todavía se efectúa en efectivo.

Explicó que la propuesta busca facilitar la adopción gradual de medios de pago electrónicos y digitales mediante mecanismos que ofrezcan mayor seguridad, menores costos y mejores condiciones para el control de las operaciones y la recaudación.

México vive una transformación económica acelerada”, sostuvo Altamirano, al destacar el crecimiento de las plataformas digitales, las transferencias electrónicas, las ventas por internet y los servicios financieros que pueden utilizarse desde dispositivos móviles.

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Sin embargo, advirtió que millones de personas todavía enfrentan barreras relacionadas con la brecha digital y financiera, particularmente familias, emprendedores y pequeñas empresas.

El diputado consideró que la transformación tecnológica representa una oportunidad para acercar los servicios financieros a más personas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir las desigualdades en el acceso a herramientas financieras.CURP digital y expediente ciudadano

Entre los principales elementos de la propuesta se encuentra el reconocimiento de la CURP digital como mecanismo de confianza para la contratación de servicios financieros.

De acuerdo con el legislador, las personas podrán utilizarla ante las entidades correspondientes como mecanismo de identificación oficial.

El dictamen también plantea la creación de un expediente digital ciudadano, mediante el cual las personas usuarias podrán consultar y utilizar documentos e información con los mismos efectos jurídicos que sus equivalentes físicos.

La intención es que la contratación de determinados servicios financieros pueda realizarse completamente por medios digitales, siempre que los mecanismos de identificación y documentación cuenten con la autorización correspondiente de los usuarios.

La propuesta contempla además promover el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otras herramientas digitales reconocidas por las autoridades financieras.Gobierno tendría que aceptar pagos digitales

Otro de los puntos centrales del proyecto establece que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen las acciones necesarias para aceptar medios de pago electrónicos y digitales en trámites y servicios.

La propuesta contempla excepciones en casos de contingencia. Cuando una falla tecnológica impida recibir determinado medio de pago electrónico o digital, se permitiría efectuar el pago en efectivo o mediante cheque.

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría facultades para identificar sectores o actividades económicas en los que los pagos digitales puedan convertirse en el único medio de pago aceptado.

Para estos casos se establecerían reglas de transición gradual del efectivo hacia los pagos electrónicos, así como excepciones temporales cuando fallas tecnológicas o contingencias impidan el funcionamiento de los sistemas.

Altamirano señaló que la propuesta también contempla responsabilidades para el Banco de México, instituciones financieras y autoridades gubernamentales, con el objetivo de promover la inclusión financiera, ampliar la conectividad, facilitar la apertura de cuentas y fortalecer las plataformas de pago.

El legislador sostuvo que México debe aprovechar la transformación digital para modernizar su economía y evitar quedar rezagado frente a los cambios tecnológicos que están modificando las actividades económicas en el mundo.

Por ello, llamó a avanzar en la aprobación de la legislación, al considerar que permitiría sentar las bases para una economía más moderna, eficiente e incluyente.