Cuenta Pública 2025 de Chapingo revela inconsistencias financieras y deficiencias en sus controles internos

Auditor externo emitió opiniones con salvedades sobre los estados financieros y presupuestarios de la Universidad Autónoma Chapingo; señala ajustes contables sin soporte documental, diferencias en cifras y falta de información sobre pasivos contingentes.

La Cuenta Pública 2025 de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) presenta diversas inconsistencias financieras y deficiencias en los mecanismos de control presupuestal, de acuerdo con el dictamen emitido por su auditor externo, RJL Consultores Government, S.C., el pasado 23 de marzo de 2026.

El despacho auditor emitió opiniones con salvedades tanto sobre los estados contables como sobre los presupuestarios, al identificar irregularidades en los registros, diferencias entre estados financieros y ausencia de documentación que respalde determinados movimientos contables.

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Entre los principales señalamientos destaca que la Universidad reportó un presupuesto aprobado de 3 mil 676 millones de pesos y un gasto ejercido de 3 mil 862.5 millones. Sin embargo, los formatos presupuestarios presentan cifras idénticas en los rubros de presupuesto modificado, devengado, ejercido y pagado, además de economías en cero.

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El informe también señala que el gasto de operación, por mil 601.1 millones de pesos, aparece ejercido exactamente por el monto aprobado, sin variaciones en las distintas partidas durante el ejercicio fiscal.

Por otra parte, los 186.5 millones de pesos correspondientes a ampliaciones presupuestales se destinaron íntegramente al capítulo de servicios personales. Con ello, el gasto en nómina alcanzó los 2 mil 223.8 millones de pesos, equivalente al 57.6 por ciento del gasto total de la institución.

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De acuerdo con las explicaciones presentadas por la Universidad, estos recursos tuvieron como propósito atender compromisos laborales y evitar o levantar posibles huelgas. No obstante, el auditor observó que no existe una cuantificación del pasivo laboral conforme a la Norma de Información Financiera D-3.

Otra de las observaciones relevantes corresponde a las diferencias entre los recursos disponibles reportados en los estados presupuestarios y los registros contables.

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Mientras el flujo presupuestario reporta disponibilidades por 104.1 millones de pesos, los estados contables registran efectivo por mil 7.1 millones al inicio del ejercicio y 468.5 millones al cierre, sin que se presente una conciliación que explique las diferencias.

Asimismo, el auditor identificó rectificaciones de ejercicios anteriores por 5 mil 312.9 millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 38 por ciento del activo, así como una reducción del pasivo de 81.4 por ciento, al pasar de mil 689.8 millones a 313.7 millones de pesos.

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Entre las observaciones también se encuentra la ausencia de registros por depreciación durante todo el ejercicio fiscal y diferencias en los resultados financieros: mientras un estado reporta 356 millones de pesos, otros dos documentos del mismo paquete presentan 203.6 millones.

El dictamen señala además la existencia de ajustes contables sin soporte documental, registros contrarios a su naturaleza e incongruencias entre los distintos estados financieros.

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A estas observaciones se suma que el Informe sobre Pasivos Contingentes fue presentado sin información sustantiva, conservando incluso una leyenda propia de una plantilla sin completar y reportando cero juicios. Sin embargo, las notas a los estados financieros hacen referencia a un depósito en garantía judicial ordenado por un juzgado federal.

La situación coloca bajo escrutinio el desempeño de las áreas responsables de finanzas, del órgano interno de control y de los órganos de gobierno de la institución, que deberán atender las observaciones y, en su caso, realizar las aclaraciones y correcciones correspondientes ante las instancias fiscalizadoras.

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La Universidad Autónoma Chapingo mantiene una importante función educativa y social. De acuerdo con la información presentada, el 27.9 por ciento de sus estudiantes pertenece a comunidades indígenas y el 76.7 por ciento de su matrícula de educación media superior recibe algún tipo de beca.

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Sin embargo, el cumplimiento de su misión educativa también requiere transparencia, registros financieros confiables y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Las observaciones del auditor externo podrían convertirse en un punto de partida para nuevas revisiones por parte de las autoridades fiscalizadoras, incluida la Auditoría Superior de la Federación, en caso de que las inconsistencias no sean debidamente aclaradas.