Presumen ante diputados la despetrolización de los ingresos en México

“Podemos decirles aquí de forma clara que estamos viviendo en México la despetrolización de los ingresos”, dijo a los diputados Gary Flores, administrador general de Recaudación del SAT.

En la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, el funcionario presumió que, sin necesidad de impulsar una reforma fiscal, los ingresos tributarios son la columna vertebral del gasto público.

“Ya no se exprime a Pemex, y a través de lo que contribuimos de manera honesta todas las mexicanas y todos los mexicanos, tenemos esta capacidad de ingresos para sufragar el gasto público”, enfatizó Gary Flores.

El responsable de la recaudación en el SAT detalló que los contribuyentes aportan actualmente el 68 por ciento de los ingresos presupuestarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.

Gary Flores dijo que lo anterior permite observar incrementos importantes en la inversión pública en salud, educación, vivienda, infraestructura, el campo y los programas sociales.

“Los resultados obtenidos son producto de una política fiscal sustentada en la honestidad, la eficiencia y la cercanía con las y los contribuyentes”, enumeró el administrador general de Recaudación del SAT.

“Los ingresos tributarios, como ya lo mencionábamos, son la columna vertebral del gasto público y una piedra angular para la economía nacional”, reiteró.

En el encuentro con representantes de las seis bancadas que conforman la Cámara de Diputados, la oposición reclamó la ausencia del titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Dagnino, a quien la bancada de Acción Nacional ha venido cuestionando por su presunto vínculo con los negocios de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.