Población de Xochimilco permanece desconectada y sin tecnología

La mayoría de la población en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México carece de equipos para conectarse a la red de internet, para contratar servicios de streaming y de servicios en el hogar, de acuerdo con la base de Data México, compilada por la Secretaría de Economía.

De acuerdo con esa información, la alcaldía, ubicada al sur de la ciudad de México, bajo la administración de Circe Camacho Bastida, del Partido del Trabajo (PT), cuenta con una población de 226 mil 726 mujeres y 215 mil 452 hombres.

Carecen de capacitación en tecnología

En el 66.5 por ciento de los hogares censados en Xochimilco se cuenta con el servicio de internet, en 50.1 por ciento tienen una computadora y sólo en el 32.4 por ciento se tiene contratado un servicio de televisión de paga.

La gestión de la petista Camacho Bastida no contempla estrategias de acercamiento y capacitación para el manejo de tecnología, plataformas y aplicaciones de internet, y otros equipos.

Poca población con bienestar en el hogar

El 91.2 por ciento de la población cuenta con un teléfono celular, pero únicamente 22.9 por ciento tiene contratado un servicio para ver películas o series, y en el 15 por ciento de los hogares está instalada una consola de videojuegos.

En materia de enseres para el bienestar en el hogar, el informe de Data México establece que en 56.4 por ciento de los hogares xochimilcas hay un horno de microondas; en el 89.4 por ciento se tiene un refrigerados y en 76.1 por ciento de las casas está instalada una lavadora.

Y la tecnología en apoyo al medio ambiente, prácticamente no existe en Xochimilco, ya que 0.52 por ciento de las casas tiene paneles solares, en 8.45 por ciento se tiene un calentador solar de agua y 0.65 por ciento de las viviendas cuenta con aire acondicionado.

