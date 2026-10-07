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Con Mando Unificado y Plan Oriente, hay una transformación profunda en el EdoMéx: Horacio Duarte

Una estrategia de coordinación que involucra a autoridades federales, estatales y municipales en las que existe una verdadera colaboración.

Por: Porfirio Escandón

El Plan Oriente promete lograr una gran transformación
El Plan Oriente promete lograr una gran transformaciónEspecial

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que gracias al Mando Unificado y con el Plan Oriente, ambos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha logrado una gran transformación en el Estado de México.

“El Mando Unificado incluye a 15 municipios prioritarios, involucra a los alcaldes en las Mesas de Paz, nos reunimos cada 15 días con ellos y los delitos han disminuido”, subrayó el secretario Horacio Duarte.

Se añaden nuevos proyectos educativos
Se añaden nuevos proyectos educativosEspecial

Destacó que, a través del Mando Unificado, se han realizado 284 mil 166 operativos que han derivado en 40 mil 604 detenciones, el aseguramiento de 22 mil 396 vehículos y la recuperación de 129 millones 683 mil 354 pesos de mercancía diversa. Lo que se traduce a un mayor nivel de seguridad.

Plan Oriente

Por su parte, en lo que respecta al Plan Oriente, Horacio Duarte mencionó que se rehabilitan cinco hospitales con una inversión de 9 mil 400 millones de pesos, además de avanzar en otros proyectos como el Trolebús Chalco-Santa Martha y la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y la adición de nuevos proyectos educativos.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez brindará su siguiente rendición de cuentas este jueves 8 de octubre en San Felipe del Progreso, al norte del Estado de México.

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