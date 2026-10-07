Con Mando Unificado y Plan Oriente, hay una transformación profunda en el EdoMéx: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que gracias al Mando Unificado y con el Plan Oriente, ambos impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se ha logrado una gran transformación en el Estado de México.

“El Mando Unificado incluye a 15 municipios prioritarios, involucra a los alcaldes en las Mesas de Paz, nos reunimos cada 15 días con ellos y los delitos han disminuido”, subrayó el secretario Horacio Duarte.

Se añaden nuevos proyectos educativos Especial

Destacó que, a través del Mando Unificado, se han realizado 284 mil 166 operativos que han derivado en 40 mil 604 detenciones, el aseguramiento de 22 mil 396 vehículos y la recuperación de 129 millones 683 mil 354 pesos de mercancía diversa. Lo que se traduce a un mayor nivel de seguridad.

Plan Oriente

Por su parte, en lo que respecta al Plan Oriente, Horacio Duarte mencionó que se rehabilitan cinco hospitales con una inversión de 9 mil 400 millones de pesos, además de avanzar en otros proyectos como el Trolebús Chalco-Santa Martha y la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y la adición de nuevos proyectos educativos.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez brindará su siguiente rendición de cuentas este jueves 8 de octubre en San Felipe del Progreso, al norte del Estado de México.