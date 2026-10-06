Diputados alistan comisión para regular el uso de inteligencia artificial

La Cámara de Diputados integrará en las próximas dos semanas una Comisión de Inteligencia Artificial, que tendrá entre sus primeras tareas analizar las iniciativas existentes y construir una legislación que permita aprovechar esta tecnología sin dejar atrás a los trabajadores.

El anuncio lo hizo el diputado de Morena Pedro Haces, quien adelantó que la comisión quedará instalada en este periodo de sesiones y deberá comenzar a trabajar en un marco jurídico acorde con los nuevos desafíos tecnológicos.

“No se trata nada más de negar que exista o de prohibirla, sino de regularla”, enfatizó en entrevista, durante un receso de la sesión ordinaria de este martes.

Haces Barba planteó que uno de los primeros retos será establecer reglas diferenciadas, “porque no es lo mismo utilizar inteligencia artificial para generar una canción que emplearla en ámbitos sensibles como la medicina, los medicamentos, la seguridad o los procesos productivos”, dijo.

“Tenemos que hacer cajones de la inteligencia artificial para qué está cada cosa. No es una inteligencia artificial en general”, explicó.

El legislador hizo el anuncio tras participar en la Cumbre Iberoamericana Parlamentaria, realizada en Madrid, España, en días pasados, donde, dijo, uno de los temas centrales fue precisamente el avance acelerado de esta tecnología.

“Los parlamentos deben comenzar a legislar tomando en cuenta las condiciones particulares de cada nación, porque los desafíos tecnológicos no son idénticos en México, Estados Unidos, Canadá o Guatemala”, señaló.

Ello, al detallar que, como dirigente sindical, colocará en el centro de la discusión el futuro del empleo y la regulación de la IA.

El también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) precisó que su propuesta es que la llegada de nuevas inversiones y plantas industriales “esté acompañada de programas de capacitación para jóvenes, particularmente en robótica, mecatrónica e inteligencia artificial”.

Explicó que una planta puede tardar alrededor de dos años en construirse y comenzar operaciones, periodo que podría aprovecharse para preparar técnicamente a los jóvenes de las comunidades donde se instalarán las empresas.

“Hoy yo estoy impulsando en todo el país, a través de los sindicatos, de académicos, con los gobiernos de los estados, buscar que todos los días los jóvenes estudien ingenierías. Que donde vienen las inversiones, en una planta, enfrente se ponga un centro de capacitación, que los dos años que tardan en construir una fábrica, una empresa, las líneas de producción, esos jóvenes hagan una carrera técnica de ingeniería en robótica, mecatrónica, en inteligencia artificial, para que sepan manejar las máquinas”.

“Las máquinas no se hicieron solas, las máquinas las hizo el hombre”, argumentó.

La apuesta, dijo, es que la tecnología sirva para elevar la productividad y no simplemente para sustituir trabajadores.

“No se trata de que se pierdan empleos; al contrario (…) En la inteligencia artificial, quien tiene que estar en el centro son los seres humanos. Y creo que eso ya lo entendieron (las grandes tecnológicas) y creo que se está trabajando en ello”, sostuvo.

Haces también propuso que exista un órgano de vigilancia autónomo e independiente, integrado por científicos y especialistas, para supervisar las decisiones relacionadas con el manejo de la inteligencia artificial.

Consideró que el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad que obliga a incorporar conocimiento técnico al proceso legislativo.

“Sería muy bueno que un grupo de científicos que están al día en ese tema pudiera ser un tribunal para supervisar lo que estemos haciendo con inteligencia artificial, porque es muy delicado; ahí no nos podemos equivocar”, planteó.

Además, remarcó que no hay que cerrar los ojos y señaló que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada para cometer fraudes y otros actos ilícitos, por lo que la discusión deberá considerar aspectos de seguridad, derechos de los usuarios y responsabilidades por el uso indebido de estas herramientas.

“Por eso es muy importante ya que con esta comisión que vamos a instalar aquí en la Cámara en unos días ya se empiece a trabajar en una ley sobre la inteligencia artificial en México”, sostuvo.

La intención es que la nueva comisión concentre y analice las distintas iniciativas que ya existen en la Cámara. El líder sindical precisó que la tarea del nuevo órgano legislativo será revisarlas para comenzar la elaboración de dictámenes y confió en que los trabajos puedan avanzar durante el actual periodo de sesiones, aun cuando los diputados tienen sobre la mesa la discusión del Paquete Económico y otras iniciativas del Ejecutivo.