Bolaños defiende primavera laboral; oposición critica 51% de informalidad

México vive una transformación laboral que elevó el salario mínimo de 88 a 315 pesos diarios en la zona general en los últimos ocho años, recuperó 154 por ciento de su poder adquisitivo y redujo la pobreza laboral a 30.7 por ciento, su nivel más bajo registrado, aseguró el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.

Frente a esta llamada “Primavera Laboral”, la oposición puso sobre la mesa una cifra que contradice el discurso oficial: más de 33 millones de mexicanos trabajan en la informalidad y 51.1 por ciento de la población ocupada carece de las condiciones de un empleo formal.

Durante una comparecencia que lució con la presencia de la mayoría de los legisladores, luego del vacío al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, el pasado 30 de septiembre, como parte de la Glosa del Segundo Informe del Ejecutivo Federal, el titular del Trabajo defendió que México dejó atrás la lógica neoliberal de salarios bajos para atraer inversión y colocó en el centro de la política económica la recuperación del ingreso, los derechos laborales y la seguridad social.

Con tono tranquilo, el secretario, uno de los principales impulsores del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aseguró, que durante más de tres décadas el salario real apenas creció 1.7 por ciento en promedio y perdió más de 75 por ciento de su poder adquisitivo, mientras la informalidad llegó a representar cerca de 58.5 por ciento de la población ocupada.

“La transformación comenzó en 2018 y hoy existen resultados concretos”, sostuvo.

Al 31 de agosto de 2026, dijo, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo, la segunda cifra más alta desde que existe registro y la mayor para un mes de agosto, aseveró.

La transformación, agregó, también se refleja en el tiempo de trabajo. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, el porcentaje de personas que trabajan más de 48 horas semanales cayó de 27.1 a 22.2 por ciento, una reducción de casi cinco puntos porcentuales.

Y mientras la pobreza laboral se ubicó en 31.9 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, el primer trimestre marcó un mínimo histórico de 30.7 por ciento.

Uno de los principales argumentos del secretario fue la recuperación del salario mínimo.

En 2018, un trabajador ganaba 88 pesos diarios; para 2026, el salario mínimo general llegó a 315 pesos, mientras que en la frontera norte alcanzó 440 pesos diarios.

El ingreso mensual mínimo en la zona general pasó de aproximadamente 2 mil 688 pesos a 9 mil 584 pesos.

En términos reales, sostuvo Bolaños, el poder adquisitivo del salario mínimo se recuperó 154 por ciento y pasó de cubrir apenas 0.8 canastas básicas en 2018 “a 1.9 canastas básicas, más doble, y vamos por más”, aseguró.

“Recuperar el salario también es recuperar la dignidad”, planteó el secretario ante los diputados.

A este avance atribuyó parte de la reducción de la pobreza: entre 2018 y 2024, afirmó, “hubo una reducción de 13.4 millones de personas dejaron la condición de pobreza. Algo que no había ocurrido en ningún otro momento de la historia reciente. De esa reducción, 6.6 millones, se explican por la política salarial”.

“No puede haber Primavera Laboral con tanta informalidad”: oposición

El discurso oficial chocó con las críticas de PAN, PRI, MC e incluso con cuestionamientos de uno de los aliados, el PT.

“Gobernar sin evaluar es gobernar a ciegas o peor, es gobernar para ocultar el fracaso”, lanzó la diputada por Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, quien advirtió que “hoy México tiene una informalidad desbordada”.

Al segundo trimestre de 2026 el Inegi reporta más de 33 millones de mexicanas y mexicanos en la informalidad, 6 de cada 10 trabajadores están desprotegidos, afirmó.

“Tras ocho años de sus gobiernos, la informalidad no baja, sube. Los jóvenes hoy se encuentran en incertidumbre. La OCDE señala que el 19 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años no estudian ni trabajan. Y aunque presumen Jóvenes Construyendo el Futuro, nadie de su Secretaría puede mostrar cuántos beneficiarios lograron salir y tener un empleo formal.”, remarcó.

Dijo que lo que sí demostró la Auditoría Superior son una serie de irregularidades, entre ellas, “242 de sus servidores públicos cobrando como aprendices y miles de tarjetas perdidas”.

“Para colmo, este mes de octubre suspenden la plataforma, dejando a miles de jóvenes a la deriva”, recalcó.

Desde el PRI, Tehedoros Kalionchiz de la Fuente señaló que la tasa de informalidad de 51.1 por ciento representa un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior.

“Este incremento podría parecer insignificante, pero el total de personas trabajando en la informalidad no lo es. Tener a más de la mitad de la población económicamente activa con empleos informales no es más que la evidencia de la incapacidad para generar empleos formales”, remarcó.

Advirtió que el salario también cuenta una historia distinta entre quienes tienen empleo formal y quienes sobreviven en la informalidad.

El legislador priista citó estimaciones de México Cómo Vamos según las cuales el ingreso laboral mensual promedio alcanza 15 mil 204 pesos en la formalidad frente a 8 mil 364 pesos en la informalidad; “esto significa que existe una brecha de 6 mil 840 pesos entre uno y otro”.

Los cuestionamientos surgieron incluso desde las bancadas aliadas del Partido del Trabajo; la diputada Margarita García reclamó que para los trabajadores del apartado B en San Lázaro, la Primavera Laboral no existe.

“Aquí no hay Primavera Laboral, aquí es un invierno, una incertidumbre”, afirmó, al denunciar presuntos actos de hostigamiento y precariedad contra trabajadores de la Cámara Baja, ejercido presuntamente por el director de Recursos Humanos, Eduardo Medel.

“Se siente más diputado que nosotros lodel pie a los diputados (…) Se hacen los señores que les habla la virgen y nos gritan, nos señalan y no atienden a los trabajadores. Y por eso yo desde esta tribuna me pregunto ¿cuál primavera laboral? Si los trabajadores y trabajadoras están viviendo zozobra en esta Cámara donde se hacen las leyes”, expresó.

Recetan a la oposición “un tecito de tila, pa´los nervios”

Ante los cuestionamientos, la morenista Maiella Martha Gómez Maldonado, recomendó a panistas y priistas, tomarse un tecito de tila para que critiquen “con argumentos”, afirmó.

“Quiero primero recomendarle a la oposición un té de tila, porque les molestan los grandes resultados que hay en materia laboral. Y como ya no tienen argumentos vienen a subir a esta tribuna a decir una serie de temas que no vienen ni al caso”, dijo, entre aplausos surgidos desde las curules oficialistas, y gritos de “mentira, mentira” de los opositores.

Gómez Maldonado les echó en cara que, durante los gobiernos neoliberales “decían que si se incrementaba el salario mínimo provocaría inflación, fuga de capital, y con ese argumento mantuvieron a los trabajadores con sueldos de hambre”, cuando con la Cuarta Transformación se ha alcanzado un aumento real de 145 por ciento, afirmo.

En tono fuerte, y con números, el secretario del Trabajo respondió a la diputada panista, Genoveva Huerta, y al priista, Tehedoros Kalionchiz de la Fuente y de paso les señaló, que “cuando tuvieron la oportunidad de conducir al país, dieron resultados realmente alarmantes” en materia laboral, y les recomendó consultar la información pública, “para que puedan documentarse”.

“Se equivocaron en haber precarizado el trabajo, en haber empobrecido a las clases trabajadoras, en haber limitado el salario y en haber restringido también los derechos laborales”, les dijo, apoyado con aplausos y vivas, de morenistas.

Les dijo que con un crecimiento salarial real de 1.7 por ciento durante el periodo neoliberal “no tienen capacidad moral” para reclamar la situación laboral del país.

Dijo qje el salario perdió "75 por ciento de su poder adquisitivo durante una serie de recetas como no incrementar el salario porque eso va a generar desempleo o va a generar inflación".

"Y ahora vienen y nos reclaman, que los incrementos no han sido suficientes. Pues creo que se han mordido la lengua, porque no les corresponde una posición moral”, afirmó.