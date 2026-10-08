Combate al huachicol fiscal aporta 34 mil millones de pesos extra en IEPS

En comparación con el año anterior y gracias a las medidas impulsadas contra el huachicol fiscal, la recaudación del IEPS creció 34 mil millones de pesos, es decir, un 8 por ciento en términos reales.

Así lo informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la comparecencia de 3 horas con 20 minutos que funcionarios de la Secretaría de Hacienda sostuvieron este jueves ante diputados de oposición, quienes cuestionaron la falta de resultados en el combate al contrabando de hidrocarburos.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, dijo que se ha fortalecido la trazabilidad de ese sector a través de la facturación electrónica y el código QR para autorizar su transportación.

Sin embargo, el funcionario de la SHCP admitió que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se detectaron más de 109 mil millones de litros de hidrocarburos no declarados, equivalentes a una recaudación de 4 mil 600 millones de pesos en IVA y IEPS. “También la Agencia Nacional de Aduanas detectó más de 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta”, precisó.

El subsecretario Lerma Cotera enfatizó que, por diferentes motivos, incluido el contrabando de gasolinas, han sido detenidos mil 400 funcionarios y existen 63 procesos contra agentes aduanales.

“En el 2026, se han recaudado 311 mil millones de IEPS este año. Con corte a agosto del año pasado, ese monto era de 277 mil millones; (por lo que hay) 34 mil millones de pesos más de IEPS este año, que es un crecimiento de 8.1 real”, expuso el responsable de recaudación del SAT, Gary Flores.

De esa manera respondió a las interrogantes de diputados del PAN y de MC respecto a las medidas contra el huachicol fiscal.

El administrador de Recaudación del SAT dijo que todo eso se logró con las medidas y las reformas que se hicieron el año pasado, aunque aclaró que estos son resultados fiscales y no están relacionados con el tema de la judicialización.

“Gracias a las medidas que ustedes aprobaron y con las que hemos buscado ser eficientes para combatir este mal en México, podemos decir que el IEPS, si no hubiera habido estímulo en los dos años, el pasado y el presente, ha tenido un crecimiento de 8.1 por ciento real. Eso no podría decirse aquí ni en ningún lado si no existieran las medidas para combatir el contrabando de combustibles”, reiteró.

En la reunión de trabajo, la bancada del PAN cuestionó la ausencia de la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, y del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

El diputado Homero Niño de Rivera (PAN) exigió investigar el presunto contrabando de combustibles y las responsabilidades que pudieran existir en las altas esferas del poder.

El legislador dijo que el contrabando de combustibles debe ocupar un lugar prioritario en las discusiones con las autoridades hacendarias, al recordar que el año pasado se habló de un boquete financiero de 600 mil millones de pesos relacionado con este problema.